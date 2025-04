Tuff försäsong för FBSK – ”Kämpat för att ha ett lag på planen”

Tiden efter att förra säsongen tog slut har inte varit en dans på rosor för Frödinge/Brantestad SK:s damlag. Så sent som i mars var det något av krisstämpel på grund av för få spelare i truppen. – Vi har kämpat för att ha ett lag på planen. Nu har vi ändå fyllt på med ett antal spelare och har ett lag att ställa på benen, säger FBSK-tränaren Robin Blomberg.

Frödinge/Brantestad kommer från ett mycket fint 2024, där laget vann division fyra. Det blev dock ingen uppflyttning. En kort stund efter att seriesegern säkrades tog laget och klubben beslutet att stanna kvar i division fyra. Redan då visste man nämligen att antalet spelare i truppen skulle bli ett problem. Med facit i hand har det visat sig bli just så.

– Det ska bli roligt att serien drar igång nu, men de senaste veckorna har man int tänkt jättemycket på det. Vi har haft en ganska kämpig försäsong och fått kämpa för att ens få ihop ett lag att ställa på benen. Truppen var inte jättestor förra året och sen tappade vi några av dem. Jag tror vi har 13 spelare kvar från förra säsongen. Vi visste redan i oktober vilka vi skulle tappa och har kämpat sedan dess, säger Robin Blomberg.

Hur många spelare har ni i truppen nu?

– Nu är vi väl 18 i alla fall, men det är först under de senaste tre veckorna som vi fått in lite nytt. I början och mitten av mars var det lite kris. Vi har velat fylla på för att kunna andas lite och för att sedan kanske kunna fylla på under säsongens gång. Nu har vi ändå fått ihop ett lag, men med skador och sjukdomar kommer det att bli tufft.

Starkt tillskott

Samtidigt hyllar FBSK-tränaren de spelare som tränat på under försäsongen.

– Vi har haft elva, tolv tjejer i en fantastisk kärntrupp som har tränat hela vintern. De har också, som alltid, tagit emot de nya tjejerna på ett fantastiskt sätt.

Så sent som för några dagar sedan presenterade FBSK ett nyförvärv i form av rutinerade anfallaren Kajsa Gunnarsson, som gör comeback efter flera år utan fotboll. På meritlistan finns många säsonger i Vimmerby IF.

– Det är inte direkt ett nyförvärv man tackar nej till, haha. Hon har en pondus på planen, det märker man. Kajsa blir viktig för oss. Vi har bearbetat henne under flera år och nu blev det läge för henne att hoppa på.

”Lika tråkiga som vanligt”

Damfotbollen har ändrat sitt upplägg till den här säsongen med tanke på införandet av division fem-serier. Det gör att division fyra lär bli både jämnare och tuffare än tidigare.

– Känslan är att det blir jämnare och tuffare och det tycker jag är kul. Det får man se som positivt.

Vad har ni för målsättning?

– Där är vi lika tråkiga som vanligt. Vi jobbar verkligen match för match och har alltid mycket fokus på prestationen. Det har blivit extra tydligt i år att det inte varit fokus på resultat, inte minst då tjejerna i truppen varit högst delaktiga i att kämpa för att bara få ihop ett lag. Sen vet jag att när det drar igång på måndag har vi ett lag som hatar att förlora. Nu gäller det att se möjligheter. Jag både tror och hoppas att vi kan hävda oss ganska bra, säger Robin Blomberg.

Vilka spelare kommer ni att luta er mot?

– Vi har ändå ett ganska rutinerat lag där vi har kvar spelare som Terese Anemyr, Anna Danielsson, Louise Andersson och Nathalie Strande. De är viktiga både på planen, där de utgör en stark centrallinje, och utanför planen.