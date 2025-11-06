Sex spelare ger klartecken för fortsatt spel i gulsvart

Gullringens GoIF har inlett arbetet med att forma nästa säsongs trupp. Sex spelare har bestämt sig för att spela vidare i division 4-klubben.

Gullringens GoIF hade chansen att ta sig till division 3-kval, men det gick inte vägen när det väl skulle avgöras i de sista omgångarna. Mattias Sandhs gäng förlorade de tre avslutande matcherna mot Aneby SK, IK Vista och IFK Västervik och slutade femma, sex poäng efter IFK Västervik som tog kvalplatsen.

Mot slutet av säsongen gjorde Gullringen klart med Karlo Goranci som nygammal huvudtränare.

Flera spelarförlängningar har därefter presenterats. Det handlar om Felix Johansson, Linus Hillström, Sebastian Svartz, Herman Lynbech, Yassin Jalil Kader och Rigon Thaqi.

Målvaktstränaren Ola Lindkvist och lagledarna Tim Samuelsson och Evan Johansson har också bestämt sig för att fortsätta med sina uppdrag i föreningen.