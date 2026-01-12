Drömfyran ser ut att bli verklighet – här är serieförslaget

Senast Vimmerby IF och Gullringens GoIF möttes i seriesammanhang var säsongen 2022 när Vimmerby IF säkrade seriesegern och gick upp i division 3 på Gullemon. I år kommer rivalerna återigen ställas mot varandra i division 4. Foto: Ossian Mathiasson

Det alla har trott och hoppats på ser ut att bli verklighet. De lokala division 4-lagen kommer placeras i samma serie, enligt det första förslaget på seriesammansättning.

Gullringens GoIF, IFK Västervik och Tjust IF FF spelade i samma division 4-serie förra säsongen. Till årets säsong kommer ytterligare två lokala lag spela division 4-fotboll. Vimmerby IF har trillat ur division 3 och Hjorted/Totebo tagit sig upp från division 5.

Alla personer med intresse och öga för lokalfotbollen har av förklarliga skäl sett framför sig en högintressant division 4-serie innehållande Vimmerby IF, Gullringens GoIF, IFK Västervik, Tjust IF FF och Hjorted/Totebo.

Småland Fotbollförbund presenterade på måndagen sitt serieförslag för division 4 – och placerade de fem lokala lagen i samma serie. Förslaget kommer med största sannolikhet bli verklighet och många heta och kittlande matcher är att vänta under 2026.

De fem lokala lagen får, enligt förbundets förslag, möta följande lag: Aneby SK, Ekhagens IF, IF Eksjö, IK Vista, Jönköping Torpa BK, Jönköpings BK och Tranås FF.

Jönköping Torpa BK och IF Eksjö är nykomlingar från division 5 och Jönköpings BK spelade i en annan division 4-serie i fjol.

Noterbart är att Sävsjö FF och Malmbäcks FF, förra säsongen i division 4 norra, flyttas till division 4 nordvästra.

Eventuella synpunkter på serieförslagen i division 4 ska inkomna till Smålands Fotbollförbund senast måndagen den 26 januari. Serierna kommer fastställas på representantskapsmötet söndagen den 1 februari.