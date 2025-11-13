Oliver från Totebo har heltidsroll i Östers IF: "Har gått den långa vägen"

Andra gånger behöver tifo städas upp eller se till att shoppen är uppdaterad. Foto: Privat

Klassiska Östers IF åkte ur allsvenskan efter en tung förlust i den sista omgången. Oliver Johansson från Totebo har varit med på nära håll under hela året som evenemangskoordinator i klubben. – Klart det är tungt och trist. Samtidigt är vi mer välmående och på en bättre plats i föreningen rent ekonomiskt så det är bara att gå för det igen, säger 24-åringen.

Oliver Johansson har ett förflutet som fotbollsspelare i Hjorted/Totebo, Vimmerby IF och IFK Tuna och även flera år som juniorspelare i Vimmerby Hockey bakom sig. Han har alltid haft ett brinnande intresse för idrott och föreningsliv vilket ledde vägen till Växjö och en utbildning i Coaching och Sports Management på Linnéuniversitetet. Tidigt hoppade han in som ideell ledare i Östers IF.

– Jag har gått den långa vägen och det har vuxit med tiden. I början var det mycket att sitta i biljettluckan och sälja souvenirer, sedan har det byggts på till att ansvara för personal och rekrytera personal. Jag har hunnit med mycket under de här åren och på något sätt är det skönt att ha varit i föreningen länge även om jag inte varit här på daglig basis tidigare, säger Oliver Johansson som jobbade halvtid i slutet av utbildningen och erbjöds en heltidstjänst som evenemangskoordinator i föreningen efter sin examen i somras.

"Lite allt-i-allo"

En minst sagt varierad roll med ansvar för alltifrån logistik kring kioskförsäljning till bortalag, domare och olika marknadsbitar.

– Det är väldigt brett. Jag är lite allt-i-allo och hjälper till med olika saker. Det kan handla om biljetter, kringarrangemang med sponsorer och partners som vill göra något event på arenan och affärsträffar. Vi är ett marknadsteam och jag jobbar nära Jonatan Larsson som är evenemangs- och biljettansvarig där jag har fått gå i hans fotspår och lärt mig mycket av honom.

Rollen kräver både planering och struktur, något som passar Oliver bra.

– Strukturen har jag nog haft sen barnsben. Jag bodde på landet och spelade fotboll och hockey parallellt. Då behöver man prioritera sin tid för att hinna med träning, plugg och fritid. Så struktur finns nog i blodet tror jag.

Fått förtroende och ansvar

Att få jobba heltid inom idrotten är få förunnat och Oliver Johansson är tacksam över förtroendet. Han har hela tiden varit inställd på att jobba med fotboll men kände tidigt att tränarrollen inte var för honom.

– Det är verkligen ingen självklarhet att få ett jobb efter utbildningen. Man får jobba rätt hårt för det och jag är väldigt glad och tacksam över att få jobba i och kring idrotten hela dagarna. Öster har hela tiden gett mig förtroende och ansvar. Jag har fått växa in både i jobbet och också som person och i föreningen.

Han menar att flera som börjar studera Coaching och Sports Management-programmet kan ha lite orimligt satta förhoppningar och förväntningar på förhand.

– Det är lätt att man går in med inställningen från början att man ska bli klubbchef, sportchef. Chef för allt. Jag insåg ganska snabbt att vägen dit inte är så kort. Det tar sin tid att hamna där och fotbollen är så mycket mer än bara fotboll där man behöver ha koll på olika bitar. Det växte fram när jag började jobba med evenemang på ideell basis med planering av cuper och läger. Jag fick en större verklighetsbild i hur det faktiskt ser ut, att det är lite mer än att bara sitta och snacka med spelare och försöka värva in dem.

"Ganska lik Hjorted/Totebo"

Den egna spelarkarriären lever också fortfarande. Oliver Johansson spelar fotboll i Västra Torsås IF i division fem.

– Jag är inte så gammal än och försöker sparka lite boll där. Det är ett gött gäng men det har väl gått lite upp och ner. Vi åker ner till sexan och gick upp på något mirakulöst sätt med kvalgruppspoäng förra säsongen och nu klarade vi oss precis kvar i år. Det är en familjär klubb, ganska lik min moderklubb Hjorted/Totebo och jag trivs väldigt bra.

Att Östers IF degraderades till superettan har givetvis betydelse både sportsligt och ekonomiskt för föreningen. Oliver Johansson vet därför fortfarande inte om eller hur hans egen roll påverkas, men han är inställd på att fortsätta.

– Budgeten är inte satt för året och det handlar om tv-pengar och andra avtal som omförhandlas. Förhoppningen är att vara kvar, både från mig och klubben men mycket avgörs av styrelsens budget. Man vet aldrig och det är lite så i idrottens värld, det kan ändras snabbt. Man får försöka hålla huvudet högt och köra på så får man se vad som händer. Jag känner mig inte så värst osäker.

Vad tar du med dig för erfarenheter från tiden i Öster hittills?

– Hur påverkad man blir av idrotten och hur mkt man inte ser när man själv är åskådare och bara tittar på matchen. Det är så många som är engagerade, ställer upp och hjälper till och jag underskattar inte längre hur mycket det är att rodda med olika bitar. Svensk idrott är fin på det viset och vi får försöka vara rädd om de ideella själarna vi har. Utan dem hade det aldrig gått.

"Samma gnista och kvalitet"

Östers IF åkte ur allsvenskan i söndags och redan under måndagen höll föreningen ett möte om nästa säsong. Ingen rast och ingen ro för Oliver Johansson på kansliet, alltså.

– Om det är lugnare? Både ja och nej. När man åker ner en division gäller det att kavla upp ärmarna och hålla kvar samma gnista och kvalitet i allt man gör. Visa var man hör hemma någonstans och det är klart att Östers IF ska vara en allsvensk förening. Sen ska vi starta upp ett damlag igen och vi har LF Cup som är vårt näst största evenemang frånsett hemmamatcherna.

Om du får drömma fritt, vad skulle du helst vilja jobba med i framtiden?

– Nu har jag ju börjat specialisera mig lite inom evenemang och får jag tänka helt fritt vore det nog att jobba med förbundet och med landskamper. Stora mästerskap hade varit väldigt coolt att åka runt och rodda med också. Eller evenemang med klubbar som spelar i Europa eller Champions League. Jag är i det nationella nu och att få se lite mer av det internationella hade varit väldigt fränt. Sen lever väl alltid drömmen kvar om att vara klubbchef någon gång i sitt liv.