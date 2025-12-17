LOKALT LAG KOMMER INTE TILL SPEL 2026

Albin Mobergs Järnforsens AIK kommer inte till spel med ett seniorlag i seriespel 2026. Foto: Stefan Härnström

Efter fyra säsonger med seniorlag funkar det inte längre. Järnforsens AIK har fattat beslut om att inte anmäla ett seniorlag till seriespel nästa säsong.

Albin Moberg, ordförande i Järnforsens AIK:s fotbollssektion och nyckelspelare i division 6-laget, berättar att klubben hade ett möte med spelarna på tisdagskvällen.

– Vi kom fram till att vi inte har underlag att ha ett lag i seriespel nästa säsong. Det är såklart tråkigt, säger Albin Moberg.

Framtiden för Järnforsens A-lag har länge varit oviss. Klubben känner nu att spelarunderlaget inte är tillräckligt stort för att kunna ställa upp med ett seniorlag i seriespel 2026.

– Vi kanske är tio spelare och vi har fyra-fem spelare som säger att de kan ställa och spela ibland. Det blir för tufft – och man ska vara ärlig och säga att vi hade det tufft att få ihop det redan i år, säger Albin Moberg.

"Var väl det väntade beslutet"

Järnforsen har inte varit särskilt aktiva under frimånaden som avslutades i måndags.

– Nej, det är svårt att erbjuda spel hos oss då vi inte har vetat själva vad vi ska göra. Vi har lagt ut information på våra sociala medier om att vi har träningar och det har inte varit mer än så. Vi har inte sökt upp några spelare från andra lag, säger Albin Moberg.

Det känns som att det är ett väntat beslut?

– Ja, det var väl det väntade beslutet. Vi hade det väldigt tufft i fjol och då var vi kanske fem-sex spelare till mot vad vi är nu.

Hur var mötet i går?

– Vi gick igenom hur alla spelare tänkte inför kommande säsong, räknade ihop det och kollade vad vi hade utöver de som inte var på plats. Det var dämpad stämning och alla förstod nog vad det lutade åt.

Har några spelare lämnat er efter säsongen?

– Amar Selimovic går tillbaka till Virserums SGF plus att det är ytterligare några spelare som säger att de inte ska spela längre.

Ska du själv spela i något annat lag nästa säsong?

– Jag vet inte hur jag tänker. Jag har sagt innan att jag inte ska spela fotboll om det inte blir något här, men jag får se om jag blir sugen. Det är ingen brådska med att ta det beslutet.

"Trodde inte att det var möjligt"

Järnforsens AIK lämnade ett mångårigt samarbete med Virserums SGF efter säsongen 2021 och gjorde det för att stå på egna ben. Laget spelade i en utvecklingsserie 2022 och i division 6 under de tre efterföljande säsongerna. Comebacksäsongen i division 6 2023 slutade med en fjärdeplats och de två efterföljande säsongerna gav femteplatser.

Hur vill du beskriva de fyra åren med seniorfotboll i Järnforsen?

– Det har varit fantastiskt och vi trodde inte att det var möjligt från början. Det blev ett jäkla uppsving och vi hade väldigt många spelare från början, till och med ett B-lag i ett par år. I början av förra säsongen gick det inte lika bra och vi fick ett par tuffa skador på Anton (Karlsson) och Tom (Frödeberg) som gjorde att vi tappade tron och många spelare föll ifrån.

Det som har ställt till det för Järnforsen är skador och studier på annan ort.

– Vi kanske har fyra spelare som har blivit knäskadade och inte kan spela fotboll längre plus att vi har killar som har flyttat för att börja plugga. Truppen har tunnats ut med tiden och vi har inget som fyller på underifrån.