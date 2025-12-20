GENOMGÅNG: Här är frimånadens vinnare och förlorare

Farouk Alaloush, Alicia Strand, Ali Alsameai och Vilgot Birgersson är fyra spelare som nyligen har bytt klubb. Nu har vår tidning rankat vilka lokala klubbar som har värvat bäst – och vilka som får ses som frimånadens förlorare. Bilden är ett montage.

Frimånaden är över. Här rankar vi de lokala klubbar som har klarat sig bäst – och vilka som får se sig som frimånadens förlorare.

FRIMÅNADENS VINNARE



1) Hjorted/Totebo

Wow, vilken satsning nykomlingen har gjort. Om nye tränaren Aiman Hadrous får ihop alla nyförvärv kommer H/T tveklöst vara ett lag för övre halvan. En skadefri Ahmed Tarabeih är en av seriens absolut bästa spelare och Ilhan Jejna kommer att vara svårpasserad i defensiven. Båda spelarna håller hög division fyra-klass och H/T hade kunnat nöja sig där och fortfarande varit en vinnare under frimånaden. Nu har de dessutom förstärkt med Anthon Békesi, fått hem Filip Gustavsson från IFK Tuna och värvat tillbaka Fabian Ring från IFK Västervik. Division 4-meriterade Viktor Ström är också en truppspelare att inte skratta bort. En självklar etta på listan.

2) Västerviks Damfotboll IF

Var bara en poäng ifrån kval uppåt i år och det skulle förvåna om klubben inte tillhör toppen även nästa säsong. Värvningarna från Vimmerby IF imponerar. Rutinerade Alicia Strand har erfarenhet från division ett-spel med Tjust IF och just VIF och har under många år varit en av VIF:s viktigaste spelare. Även Gabriella Krüger har varit en nyckelspelare för Tjust och blir ett viktigt tillskott i offensiven medan Lea Åhman är en spännande ytterback. Det blir intressant att se hur värvningarna från HM IS står sig på en högre nivå. Forwarden Emma Sjökvist gjorde 47 mål på 17 matcher i division fem med HM IS och har plockats in tillsammans med målvakten Nicole Gunnarsson. På minuskontot har Västerviks Damfotboll IF tappat Alice Hestholm som skrivit på för division två-nykomlingen Nässjö FF.

3) Hultsfreds FK

Anders Larsson efterfrågade värvningar och förutsättningar för att kunna etablera sig i division fem för att fortsätta som huvudtränare. Och visst har HFK förstärkt truppen ordentligt. Unge Felix Nilsson har två säsonger som lagkapten i Fågelfors bakom sig och blir en nyckelspelare i backlinjen. Även värvningen av Vladimir Radak sticker ut. En stor och stark spelare med erfarenhet från högre nivå i Vimmerby IF och Kisa BK som kan förändra matchbilder. ”Keko” har potential att göra en hel del mål och dessutom har Isak Wall, Erik Arvidsson Hoffmann, Bjordi Bardoshi och Jesper Augustsson anslutit. Enda smolket i glädjebägaren? Mohammed ”Hamodi” Qasem som var klar i ett par dagar – men ändrade sig i sista stund och skrev på för Gullringens GoIF.

4) Södra Vi IF

Skulle vi bara räkna antalet namn är det här solklara vinnaren. Södra Vi IF har gjort klart med inte mindre än tolv (!) nya spelare. Alla kommer såklart inte göra lika stora avtryck, men klubben har fått in både spets och bredd under frimånaden. Ali Alsameai gjorde succé när han lånades in från Vimmerby IF under förra säsongen och det ska bli spännande att följa 18-åringens fortsatta utveckling. Den lika rutinerade som oskiljaktiga duon Imad Khankan och Amr Almokdad har plockats in från Rumskulla medan Kim Johansson återvänt från FBSK. Lägg därtill spelare som Haider Mullah Haji, Moayad Wahba, Malek Bilal, Axel Milde och Richard Quimbay Altamar.

5) Västerviks FF

De kvalade uppåt redan i år men föll i sista matchen. Med tanke på värvningarna under frimånaden är VFF garanterat ett lag för toppen även nästa säsong. Förre lagkaptenen Vilgot Birgersson återvänder från Tjust IF FF och blir en nyckelspelare i femman. Jakob Strand, Jesper Garstedt, Aleks Shambel Habtu och Isac Graaf har plockats in från FC Örbäcken medan anfallaren/yttermittfältaren Hadi Ammar ansluter från Hjorted/Totebo. VFF har dessutom fått behålla samtliga nyckelspelare från förra säsongen och förlängt med Thomas Kongstad.

6) Vimmerby IF

En målskytt i Rasmus Samuelsson. Två stortalanger i Hultsfredsgrabbarna Farouk Alaloush och Enock Jörgensen. Och så Armend Mahmutaj på det. Vimmerby IF vann dragkampen med Gullringens GoIF om alla fyra och har fått in en bra mix av rutin, snabbhet och teknik. Mahmutaj med erfarenhet från spel högre upp är på papperet en klassvärvning. Det är ett stort steg från sexan till fyran för Alaloush, men 17-åringen har enorm potential och det blir spännande att se hur han redan nu står sig på en högre nivå. Jämnårige Jörgensen fick värdefull division fyra-rutin i Gullringen under förra säsongen och Rasmus Samuelsson får en sista (?) chans att bevisa att han håller på högre nivå efter att ha öst in mål i HM IS.

FRIMÅNADENS FÖRLORARE

1) Järnforsens AIK

Får inte ihop tillräckligt många spelare för att anmäla sig till seriespel nästa säsong och är därför en given etta på listan över frimånadens förlorare.

1) Rumskulla GoIF

Det var många höjda ögonbryn när Rumskulla gjorde comeback i seriespel, men så här i efterhand kan man konstatera att satsningen inte föll väl ut. Fem poäng på 18 omgångar och svårt att få ihop folk i slutet av säsongen. Och nu? Spelarflykt från Rumskulla som nyligen lämnade återbud till KM. Nej, sannolikheten är hög att comebacken bara blir ettårig.

3) Vimmerby IF dam

Vad händer här? Alicia Strand och Gabriella Krüger till Västerviks Damfotboll IF är två blytunga tapp tillsammans med Lea Åhman. Dessutom har Saga Stejdahl, Molly Levin och Tove Carlberg lämnat klubben. På pluskontot: ingenting. Vimmerby IF dam kan få en jobbig säsong i division två om de inte förstärker truppen.

4) IFK Tuna

Har visserligen gjort några värvningar, framförallt spelande tränaren Oskar Eriksson som blir viktig i femman. Men samtidigt har en rad nyckelspelare lämnat. Max Lundin och Leon Hellström skrev på för IFK Västervik, Diego Nicolas ”Keko” Toribio Urrutia återvände till Hultsfreds FK och Mohammed ”Hamodi” Qasem valde Gullringens GoIF.

5) FC Örbäcken

Överraskade alla med en topplacering och kval uppåt med Jonas Elb vid rodret, och kanske är tappet av succétränaren till IFK Västervik det största för FC Örbäcken. På spelarfronten ser det inte heller särskilt muntert ut. Jakob Strand, Jesper Garstedt, Aleks Shambel Habtu och Isac Graaf har alla valt Västerviks FF medan Fenix Ågren skrivit på för Överum.

6) Frödinge/Brantestad

Efter degraderingen från femman har Hugo Johansson återvänt till moderklubben Gullringens GoIF och Kim Johansson skrivit på för Södra Vi IF. Samtidigt har FBSK inte gjort klart med några nyförvärv.