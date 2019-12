Rikligt med speltid för åtta lag i futsalcup: "De känns starkare än vad vi gör"

I dag avgörs Vimmerby Sparbank futsalcup i Vimmerby idrottshall. Åtta lag kommer till spel och alla matcher spelas över 24 minuter. – Vår målsättning är att lagen som kommer hit ska få spela rejält med futsal, säger Håkan Ericsson i Vimmerby IF.

Arrangerande Vimmerby IF kommer till spel med två lag och därutöver deltar Frödinge/Brantestad SK, Rimforsa IF, Rödsle BK, Högsby IK, Färjestadens GoIF och Emmaboda IS.

De åtta lagen är indelade i två grupper där ettan och tvåan i respektive grupp går vidare till semifinal. Grupptreorna och gruppfyrorna möts i varsin placeringsmatch. Matchtiden är 1x24 minuter så det blir en heldag med matcher från mellan 9.00 och 18.00.

– Vi vill att det ska bli en trevlig futsaldag inför fullsatta läktare. Alla lag spelar minst fyra matcher med speltiden 24 minuter.

"Känns starkare än vad vi gör"

Håkan Ericsson ser Emmaboda IS som favoriter med Färjestadens GoIF som främsta utmanare.

– Vi har mött Färjestaden och Emmaboda vid flera olika tillfällen. I år känns de starkare än vad vi gör, vi hoppas att vi kan rå på dem och vill gärna spela final i vår egen cup även om vi vet att det blir jättesvårt, säger Håkan Ericsson och fortsätter:

– Det är inte kört för något lag. FBSK gick till final förra året och Rödsle, som vann i fjol, brukar också vara duktiga så det blir många roliga matcher.

Nyförvärvet spelar inte med VIF

FBSK, Vimmerby IF 1, Färjestaden och Rimforsa har hamnat i grupp a medan VIF 2, Högsby, Emmaboda och Rödsle gör upp i den andra gruppen.

Julia Wirsén, Vimmerbys nyförvärv från Rödsle, spelar inte med VIF i dag.

– Nej, hon är inte med. Hon ska spela färdigt futsalsäsongen med Rödsle innan hon ansluter till vårt lag, säger han.

"Vill fundera ett tag till"

VIF:s lagkapten Malin Söderlund har än så länge inte bestämt sig för vilken klubb hon ska representera nästa säsong.

– Jag har inte pratat något med henne de senaste två veckorna, hon vill fundera ett tag till. Hon får ta den tiden som hon behöver.

Emma Wessman är tillbaka i VIF och gör sina matcher i dag.

– Det är en teknisk spelare som kommer göra stor nytta.