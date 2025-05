VIF B fick jubla över tre derbypoäng mot FBSK

Vimmerby IF skaffade sig en tidig 2–0-ledning i division 4-matchen mot Frödinge/Brantestad efter mål av Salama Taher och Elsa Nilsson. Efter halvtimmens spel reducerade Louise Andersson 2–1.

Mona Fenikh satte 3–1 i minut 69 och Salama Taher avgörande 4–1 med åtta minuter kvar av ordinarie tid. Vimmerby B:s tränare Budo Ericsson var mycket glad efter derbytriumfen.

– Derbysegrar är sköna och vi har alltid haft svårt för Frödinge. Vi hade vår matchplan och den funkade förutom fem minuter innan pausen när de gjorde sitt 1–2-mål. Annars är det vi som dikterar villkoren och är bäst över 90 minuter, säger Budo Ericsson.

Vad hade ni för matchplan?

– Matchplanen var att inte bjuda bort någonting i uppspelsfasen naturgräsplanen, vara säkra på mitten och ha en jäkla fart framåt. Där vet vi att vi är snabbare än många av våra motståndare och det utnyttjade vi i både första och andra halvlek. De hittade lite spel när vi blev bekväma vid 0–2 och slarvade när vi släppte in 1–2. Det var lite nervöst fram till paus och i andra halvlek var det ingen fara. Vi gör en jättebra match och utnyttjar vår trupp så mycket vi kan, säger Budo Ericsson.

Salama Taher, Isabelle Gunnarsson och Lea Åhman var VIF:s bästa spelare.

"Speglar inte matchen totalt sett"

FBSK-tränaren Robin Blomberg tycker att hans lag lyfte sig ordentligt efter en svag inledning.

– Det är naturligtvis en sur förlust. Jag tycker väl inte att 1–4 speglar matchen totalt sett, men Vimmerby börjar bättre än oss och gör två mål under de första 20 minuterna. Jag tycker faktiskt att vi jobbar oss in i det och gör en bra match under sista timmen. Vi reducerar i slutet på första halvlek och har två jättelägen till kvittering under de första 20-25 minuterna i andra halvlek där vi är bra och känns på gång. I stället kommer 1–3 och då är det klart att luften går ur oss. Målen i andra halvlek kom lite slumpartat, men det håller samtidigt inte riktigt att släppa in fyra mål på hemmaplan, säger Robin Blomberg.

Elin Linder och Linnea Kratz slet tappert i FBSK.

Tabellen hittar du här.