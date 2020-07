Här är VIF:s motståndare i nästa cupomgång

Niklas Gunnarsson har gjort fyra mål på två matcher i veckan och hans Vimmerby IF möter Ruda IF i nästa omgång av Toyota Cup. Foto: Viktor Allvin

Vimmerby IF vann med klara 7–0 mot Södra Vi IF i Toyota Cup i går. I den fjärde cupomgången ställs de mot Ruda IF på bortaplan.