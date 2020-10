VIF FÖRNEDRAT AV SERIESEGRAREN – SLÄPPTE IN NIO MÅL

Sju insläppta mål på tio matcher. I dag släppte Vimmerby IF in nio mål på 90 minuter – och laget var inte ens nära att störa seriesegraren Hvetlanda GIF. – Vår inställning från matchminut ett är under all kritik, säger Johan Karlsson Törndahl, tränare i Vimmerby IF.

Vimmerby IF får inte tillbaka trepoängaren som de tog mot Tranås FF i början av säsongen och hade ett svårt utgångsläge inför den sista omgången i division 4.

VIF var tvungna att vinna mot seriesuveränen Hvetlanda GIF samtidigt som Aneby behövde ta tre skrällpoäng mot Stensjöns IF. Det gick inte alls. Vimmerby föll med 4–9 i ett riktigt målkalas mot Hvetlanda GIF och gjorde inte vad som krävdes för att hålla drömmen om kvalspel vid liv.

Johan Karlsson Törndahl var inte särskilt nöjd med sitt eget lags insats efter storförlusten.

– Att vi gör fyra mål är bra, Hvetlanda har inte släppt in så många mål i år. Men vår insats är inte tillräckligt bra. Vi släpper in fem-sex mål på fasta situationer och det är mål som vi inte har släppt in tidigare under säsongen. Det var alldeles för tamt i straffområdet och vår inställning från matchminut ett är under all kritik. Det är som att vi ber om ursäkt på planen, säger Johan Karlsson Törndahl.

Släppte in nio mål

Redan efter sju minuter tog Hvetlanda ledningen men repliken från Jacob Johansson lät inte vänta på sig när han gjorde 1–1.

Direkt efter 1–1-målet återtog Hvetlanda sin ledning och drog ifrån till klara 5–2 i halvtid. Vimmerby rasade ihop i denna toppmatch och föll med genanta 4–9.

– Vi var inställda på att vi skulle få en tuff match och har ändå bevisat att vi kan stå upp på ett bra sätt mot andra topplag. Men det var inte bra i dag. Energinivån som vi har haft i tidigare matcher var inte uppe som den ska och sedan ska jag säga att vi blev hårt straffade. De satte sina chanser, det var inte många felprocent när de fick chanser.

Nio insläppta mål i en toppmatch är inget bra kvitto?

– Nej, det var för tamt i vårt eget straffområde. Vi fick inte bort bollen och agerade alldeles för nonchalant i vissa situationer. Det är träligt och får inte rinna iväg som det gör. Hvetlanda är ändå det bästa laget som vi har mött i år, de vinner serien fullt rättvist.

"Ville vinna serien"

Rickard Thuresson blev tvåmålsskytt. Övriga mål gjordes av Mohammad Jafr och Jacob Johansson. Den sistnämnde erhöll också beröm för sin insats.

Johan Karlsson Törndahl har kontrakt med Vimmerby IF över kommande säsong och kan summera en okej säsong där dagens insats blev en plump i protokollet.

– Just nu känns det tungt efter denna match. Över säsongen har vi gjort det godkänt. Vi ville vinna serien eller ta kvalplatsen, nu nådde vi inte dit. Jag har inte analyserat varför det blev så. Det är bara att bryta ihop och komma igen.