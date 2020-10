Talangen lämnar moderklubben – klar för division 4-lag

Knut Gunnarsson har bestämt sig för att lämna Målilla GoIF och går till Vimmerby IF. Foto: Ossian Mathiasson

Knut Gunnarsson har tillhört sin moderklubb Målilla GoIF under hela karriären. Nästa säsong blir det spel i division 4-föreningen Vimmerby IF.

– Det lockar mig mest att gå till Vimmerby IF, säger han.