Knut och Patrik fortsätter kampera ihop: ”Blir inte av med honom”

Knut och Patrik Gunnarsson fortsätter att kampera ihop och får i år en ny utmaning i Vimmerby IF. Foto: Linus Johansson

Pappa Patrik har funnits med Knut under hela hans fotbollskarriär. I år fortsätter far och son Gunnarsson att kampera ihop, men nu i Vimmerby IF.

– Vi har lite småduster här och var, men annars vore det väl lustigt, skrattar Patrik Gunnarsson.