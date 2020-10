Många spelare på Tunas testmatch i dag: ”Vill få igång en träningskultur”

IFK Tuna kan se tillbaka på en mycket tung säsong i division 4. Laget undvek ett ödesmättat kval och fixade nytt kontrakt via 2–2 mot Myresjö/Vetlanda i sista omgången.

– Sedan säsongen tog slut så har det varit väldigt dött. När vi säkrade kontraktet i sista omgången så var det många som pustade ut och vi kunde lägga denna skitsäsong bakom oss. Man har knappt orkat tänka på fotbollen, så det är först nu som vi börjar dra igång igen, säger Tobias Ekström.

Tio spelare på dagens testmatch

I dag bjöd Tuna in tio lokala spelare till en testmatch på Arena Ceos. Det handlar om Jonatan Strid (Djursdala SK), Robin Gustafsson (Djursdala SK), Viktor Nyström (Storebro IF), Albin Hellenstierna (Vimmerby IF), Mahmood Al Hasson (Krokstorps IF), Ardijan Mahmutaj (Vimmerby IF), Robin Thunberg (målvakt, BB 2001) och Lucas Karlsson (Vimmerby IF).

Även Habib Askar (tidigare Oskarshamns AIK) och Jetmir Shehi (SK Lojal) fanns på plats under testmatchen.

– Både ”Jonte” och Robin har spelat hos oss tidigare så det är en naturlig kontakt för oss att ta. Vi har bjudit in Robin från BB 2001 då vi känner att vi kanske är lite tunna på målvaktssidan. Vi vet inte hur det blir med Tobias Thuresson och då är det bara Billy (Inkoom) kvar. Vi behöver ytterligare en målvakt, säger Tobias Ekström.

Habib Askar, som fick många tidningsrubriker under hösten efter att ha spelat med Krokstorp under falsk identitet, är ett intressant namn för Tuna.

– Han är helt klart intressant för oss trots alla skriverier. Han har fått sitt straff och har förmodligen lärt sig en läxa och det kommer aldrig hända igen. Det är en fantastiskt duktig spelare som jag tror att de flesta lagen vill ha i sitt lag. Han tränade oss i fjol så han är välkommen. Han var här och tittade idag.

"Vill öka konkurrensen"

Ingen spelare är, enligt Ekström, helt klart för en övergång till Tuna men det är ett arbete som pågår för fullt.

– Det är en första kontakt som är tagen med samtliga spelare. De får känna på det över helgen, sedan kommer de säkert vara med och köra inomhus med oss i vinter. Vi får se var det landar. Vi känner oss hoppfulla. Vårt mål är, precis som förra året, att vi vill öka konkurrensen och få igång en träningskultur. Det får vi med att ha två bra spelare på samma position. Vi vill bredda och spetsa truppen.

Kommer någon spelare lämna Tuna?

– Nej, inte som det ser ut just nu. Oskar Eriksson ska eventuellt åka ner till Tyskland där hans sambos familj bor. Sist jobbade han där nere, vilket gör det lättare att stanna en längre tid. Vi får se om han kan åka med tanke på coronapandemin.

Har någon spelare gett klartecken för fortsatt spel?

– Jag kommer ha diskussionerna med spelarna och jag tror att vi får behålla många spelare.

Jobbar med tränarfrågan

Tränarna Mattias Gustavsson och Michael Milton har bestämt sig för att sluta i Tuna så klubben jobbar för att hitta en ny tränarkonstellation.

– Processen pågår, det är så mycket jag kan säga. Inget är klart. Det känns som en de har fått lite avsmak på grund av coronapandemin, det har tagit udden av det mesta. Det är alltid svårt att hitta tränare, det är inget som växer på träd. Det förs diskussioner, vi får se när det kan vara klart.