Han gör comeback i VIF – här är spelarna som testade med laget i kväll

Vimmerby IF har tappat Niklas Gunnarsson till Frödinge/Brantestad och Petter Gustafsson till Gullringens GoIF.

På pluskontot finns Målilla GoIF-duon, målvakten Belmin Hrustic och backen Knut Gunnarsson, och Haris Dreco från Gullringens GoIF.

På tisdagskvällen provtränade flera intressanta spelare med division 4-klubben. De som var med på testträningen var Erik Ståhlgren (Gullringens GoIF), Anton Brorsson (Södra Vi IF), Vladimir Radak (Hultsfreds FK), William Stejdahl (HM IS), Albion Mataj (BK Boston) och George Saumeh (do).

Oliver Johansson, som har avbrutit sina universitetsstudier i Linköping, har flyttat hem och tränade med Vimmerby IF i kväll.

Lätt gör comeback 2021

En annan nyhet är att Jesper Lätt, med ett förflutet i Vimmerby IF, Gullringens GoIF och IFK Tuna, siktar på att göra comeback i Vimmerby IF kommande säsong. Han har varit assisterande tränare i Vimmerby IF de två senaste säsongerna och kommer bara vara spelare under 2021. Han skadade korsbandet i IFK Tuna för några år sedan och ska göra en satsning i VIF 2021.

– Det är jätteroligt. Det är i grunden en väldigt duktig fotbollsspelare med alla kvaliteter. Han fick avsluta sin spelarkarriär lite tidigare än vad han själv hade önskat sig på grund av skador. Han har känt att det finns ett sug kvar om att vara med och bidra på planen, säger David Lindgren i VIF:s sportgrupp.

Hur ska ni täcka luckan som uppstår på tränarsidan?

– Vi har en klar tanke med vad vi vill ersätta "Jeppe" med på tränarsidan. Det är ett ledarskap som vi tror skulle kunna komplettera huvudtränaren Johan Karlsson Törndahl. Det är inget som är klart. Vi har ett förstaval och han vet att han är vårt förstaval, säger Lindgren.