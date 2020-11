Mittfältaren lämnar HFK – klar för division 4-lag

Vladimir Radar lämnar Hultsfreds FK och tar klivet över till Vimmerby IF i division 4. Foto: Ossian Mathiasson

Vladimir Radak lämnar Hultsfreds FK och tar ett steg uppåt i seriesystemet. Nästa säsong blir det spel med VImmerby IF i division 4.

Vimmerby IF publicerade på söndagseftermiddagen nyheten på sin hemsida. Vladimir Radak kommer från en stark säsong i Hultsfreds FK och väljer nu att ta klivet över till Vimmerby IF, en klubb som han provtränade med tidigare i veckan. Även Gullringens GoIF, som han också har provtränat med, har varit ute efter hans signatur.

"Vladimir är en spelare vi haft lite koll på sen tiden i SK Lojal och har nu senast gjort en bra säsong i Hultsfreds FK. En ung spelare som redan har hunnit känna på en hel del seniorfotboll och som nu vill ta nästa steg och satsa på sin fotboll i Vimmerby IF. Vi är glada att "Vlado" väljer VIF och att han gör det på grund av av fotbollsmässiga skäl och vilja att utvecklas i vår miljö. Det tyder på mognad och målmedvetenhet. Vi får in en spelare med väldigt stor potential, vi ser honom som en spelare som tillsammans med flera kommer att slåss om platserna på centralt mittfält. Han har egenskaper som kommer gynna laget i både försvarsspel och anfallsspel", skriver Vimmerby IF på sin hemsida.

VIF har sedan tidigare värvat Haris Dreco från Gullringens GoIF samt Knut Gunnarsson och Belmin Hrustic från Målilla GoIF. I går presenterades den tidigare Målilla-tränaren Patrik Gunnarsson som ny assisterande tränare i VIF.