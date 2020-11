VIF pausar all verksamhet – även barn- och ungdomsträningen

David Lindgren berättar att VIF pausar all verksamhet året ut.

Barn och ungdomar, födda 2005 eller senare, skulle fortsätta hålla igång löd beskedet från regionen förra veckan. Nu väljer VIF att pausa all sin verksamhet fram till nyår. – Det är en svår avvägning, säger VIF:s verksamhetsansvarige David Lindgren.

Enligt direktiv från Folkhälsomyndigheten och smittskyddsläkaren i Region Kalmar län har Vimmerby IF sedan tidigare pausat all verksamhet för personer över 15 år.

Nu väljer VIF också att avsluta all träning för de under 15 år. Samtliga lags träning pausas.

"Detta för att undvika svåra beslut på individ- och lagnivå. Vi hoppas att alla barn och ungdomar hittar nya sätt att aktivera sig under den här perioden där vi alla i samhället behöver göra vad vi kan för mildra smittspridning av Covid 19 och dess effekter", skriver VIF på sin hemsida.

David Lindgren motiverar klubbens beslut:

– För det första är det vår lågsäsong och för de flesta av våra lag handlar det om något pass i veckan. Det är svårt att få ihop det här med att hämta och lämna utomhus på ett enkelt och smidigt sätt, när det är inomhus och bollhallar vi håller till i, säger David Lindgren och fortsätter:

– Samtidigt kom det nya restriktioner i dag och då känner vi att det är en tunn gräns kring om det är motiverat att hålla igång fram till jul- och nyårshelgerna. Därför har vi valt den här vägen. En del vill säkert träna, men nu behöver inte varje enskild ledare ta ställning till detta. Det är heller inte lämpligt att barn från olika skolor och grupper träffas. Vi kunde ha valt 8 december, men vi kände att det ändå är så pass nära jul och nyår att vi kan hålla ut lite längre än så.

Hela tiden har det varit tydligt att man vill att barn- och ungdomsverksamheten hålls igång från myndigheternas sida. Hur ser du på vad det här betyder ur ett folkhälsoperspektiv?

– Det har vi vägt in och det är en svår avvägning. Därför har vi under hela året och framför allt under vår högsäsong hela tiden försökt ersätta matcher med träning. Men det har också varit enklare utomhus. De yngsta lagen tränar i gymnastiksalar och en del är stängda för verksamhet. Det försvårar också. Vi förstår att skolorna jobbar med att sära på grupperna och i våra lag är det barn från olika skolor. Det blir en uppoffring, men vi hoppas att barnen och ungdomarna kan hitta på andra utomhusaktiviteter i små grupper. Allas förhoppning är väl att läget ska ljusna och se bättre ut.