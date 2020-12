Succélaget står utan tränare: "Sitter i en svår sits"

Ossian Mathiasson säger att Södra Vi IF sitter i en svår sits. Foto: Arkivbild

Södra Vi IF har flera lyckade år bakom sig. Nu jagar klubben ny tränare efter Peter Magnusson. – Vi sitter i en svår sits, säger Ossian Mathiasson i SVIF:s sportgrupp.

Peter Magnusson har tagit Södra Vi från division 6 till ett lag som nosat på en division 4-plats. Efter den andra raka kvalplatsen lämnade Magnusson klubben – och presenterades för två veckor sedan som tränare för Gullringens GoIF.

Under tiden har SVIF letat ny tränare, men gått bet på flera namn.

– Vi har jobbat under lång tid och inte lyckats få loss det. Vi sitter i en svår sits och det är givetvis tråkigt. Vi har haft flera framgångsrika säsonger, men nu har vi inte kunnat lösa en så viktig bit som en tränare. Vi jobbar hela tiden och för diskussioner med potentiella tränare. Vissa har varit närmare och vissa har tackat nej direkt, säger SVIF:s Ossian Mathiasson.

Hur många tränare har ni haft kontakt med?

– Jag vill inte kommentera något antal, men det är ett antal namn.

Är ni nära en lösning?

– Inte för tillfället, vi har varit nära.

Vad tror du att det beror på?

– Jag tänker på det ofta, men jag vet det inte. Vi har byggt upp en hög träningsnärvaro och haft ett spelsätt som varit attraktivt för många. Vi har en bra lagsammanhållning också.

När tror du att ni kan ha en tränarlösning klar?

– Det får ta den tid det tar. Vi jobbar på helt enkelt.

Är det ett misslyckande att ni inte fått en tränare på plats?

– Man får rannsaka sig själv. Jag vet dock inte vad vi gjort fel. Jag hade hoppats att det skulle se bättre ut och vi hade velat vara klara tidigare. Vi får anpassa oss till den verklighet vi lever i.

"Vill spela högre upp"

SVIF har tappat flera av sina mest tongivande spelare till nästa säsong. Anton Brorsson har lämnat för Vimmerby IF och Daniel Johansson samt Arvid Karlsson har presenterats av Gullringens GoIF.

– De vill testa på spel högre upp och det har de all rätt att göra. Jag önskar dem lycka till. Nu hoppas jag att vi får behålla resterande del av truppen. Vi för en dialog med alla spelare. Vi har gjort klart med ett gäng spelare från den befintliga truppen och fått in Joakim Hammar från Boston. Vi jobbar på att få in fler nyförvärv.

Hur ser det ut med Adrian Mathiasson?

– Jag hoppas givetvis att han stannar, eftersom han är en av våra bästa spelare. Han har haft och kommer ha en viktig roll i Södra Vi om han stannar.