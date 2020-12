Wessman går på magkänsla – fortsätter i moderklubben

Emma Wessman spelar vidare i Vimmerby IF 2021. Foto: Ossian Mathiasson

Stanna kvar i Vimmerby IF eller lämna för kommande seriekonkurrenten Frödinge/Brantestad SK. Nu har Emma Wessman bestämt sig för fortsatt spel i VIF.

Emma Wessman lämnade FBSK till förmån för Vimmerby IF inför den gångna säsongen och har den senaste tiden funderat över sin fotbollsframtid.

Det har stått mellan att spela kvar i VIF eller gå tillbaka till FBSK, nykomling i division 2 2021. VIF meddelar på sin hemsida att Emma Wessman spelar vidare i VIF ytterligare en säsong.

"Emma Wessman kommer göra stor nytta på planen under 2021. Vi får en spelare med härlig energi och stor spelintelligens. Emma hade tänkt att träna lite med seriekollegan FBSK för att känna sin förra klubb på pulsen men under rådande covid-läge är det inga träningar så Emma gick på känsla och valde att fortsätta hos oss vilket vi är mycket glada för. Nu har vi konkurrens om i stort sett alla platser i lagen och det ger oss fina förutsättningar att utvecklas och utveckla vårt spel under säsongen", skriver VIF på sin hemsida.