Tidigare VIF-spelaren klar för fortsättning i division 1-laget

Oskarshamns AIK plockade in Oskar Stejdahl, 23, från Åtvidabergs FF inför fjolårssäsongen och han svarade för fyra mål på 24 matcher i division 1.

I dag kom nyheten att Mariannelundssonen, med HM IS som moderklubb, spelar vidare i OAIK. Han har skrivit på ett år med option på ytterligare ett år, enligt OAIK:s Instagramkonto.

”Det mest minnesvärda målet från Stejdahl kom dock i segern mot IF Elfsborg i Svenska Cupen där han väldigt vackert avgjorde matchen med ett fantastiskt skott”, skriver OAIK på sitt Instagramkonto.

Han har spelat för HM IS, Vimmerby IF och Åtvidabergs FF tidigare under sin karriär.