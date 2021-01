VFF:s träningsmatcher är spikade – möter Gullringen och VIF

Västerviks FF har planerat in sex träningsmatcher under försäsongen. Foto: Viktor Allvin

Västerviks FF har bokat in sex träningsmatcher under försäsongen och kommer i tur och ordning att möta Grebo IK hemma den 27 februari, Vimmerby IF borta den 6 mars, Söderköpings IK borta den 13 mars, Högsby IK hemma den 20 mars, Smedby AIS borta den 27 mars och Gullringens GoIF borta på långfredagen (2 april).

Smedby spelar i division 2, Grebo, Söderköping och Högsby i division 3 samt Vimmerby och Gullringen i division 3.