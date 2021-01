Serieförslaget till division 5 är presenterat – flera nya lag i serien

Det blir i vanlig ordning många derbyfighter i den nordöstra division 5-serien. Om man jämför med fjolårets serie har det skett en del förändringar.

Överlägsna seriesegraren IFK Oskarshamn är nykomlingar i division 4, IF Stjärnan, som misslyckades i kvalet till division 4, flyttas till sydöstra division 5-serien, Fårbo FF har begärt sig ner i division 6 och IFK Österbymo och BK Boston trillade ner i division 6. Boston kommer som tidigare nämnts inte till spel under 2021.

Många nya lag i serien

Nya lag i serien är Gunnebo IF, uppflyttad efter gruppseger i kvalet, IF Ariel, seriesegrare i sin division 6-serien 2020, IFK Västervik, som trillade ner i femman efter flera säsonger i division 4. För att täppa igen luckorna efter Stjärnan och Fårbo har Bäckseda IF och Skede IF flyttats över till den nordöstra division 5-serien.

Förbundet har i dag släppt sitt serieförslag och det ser ut enligt följande:

Bäckseda IF

Djursdala SK

Gunnebo IF

HM IS

Hultsfreds FK

IF Ariel

IFK Västervik

Målilla GOIF

SK Lojal

Skede IF

Storebro IF

Södra Vi IF

Eventuella synpunkter på förslagen ska inkomma till Smålands Fotbollförbund senast söndagen den 24 januari. Det digitala representantskapsmötet i Växjö den 7 februari ska i sin tur fastställa serierna inför 2021.