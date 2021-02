Klart med premiärmotståndare för VIF, Tjust och FBSK

Nu har spelschemat för Vimmerby IF och Tjust IF FF i damtvåan presenterats. Foto: Simon Henriksson

Det är klart med premiärmotståndare för Vimmerby IF, Tjust IF FF och Frödinge/Brantestad SK i damernas division 2.

Spelordningen i division 2 östra Götaland på damsidan är klar. Enligt spelprogrammet med preliminära datum spelas den första omgången den 10 april.

Vimmerby IF tar emot Madesjö IF på hemmaplan och Frödinge/Brantestad spelar hemma på Lundavallen mot Rödsle/Oskarshamn. Tjust IF FF får bege sig till Ölands östra sida för premiärmatch mot Runsten/Möckleby på Runvallen.

Det första kommunderbyt mellan FBSK och VIF spelas på Lundavallen den 24 april i seriens tredje omgång. VIF tar emot Tjust IF FF den 15 maj och FBSK möter Tjust en dryg månad senare, den 12 juni.

Här finns hela spelschemat för kommande säsong i division 2.