VIF ska spela Svenska Cupen i höst. "En extra krydda", säger tränaren Mikael Rinaldo. Foto: Simon Henriksson

VIF klart för Svenska Cupen: "En liten extra krydda"

Det kommer bli spel i Svenska Cupen 2021/2022 för Vimmerby IF. Laget har fått en förfrågan och tackat ja.

– Det blir en extra krydda, säger tränaren Mikael Rinaldo.

Just nu spelas gruppspelsfasen i Svenska Cupen, men då inleddes cupspelet redan i juni förra året. I höst börjar nästa upplaga av cupen och då finns Vimmerby IF:s damer med, vilket Vimmerby Tidning var först att berätta om.

– Vi blev tillfrågade förra veckan om det fanns intresse och vi tackade ja till det. Det ska bli kul, det är en liten extra krydda, säger VIF-tränaren Mikael Rinaldo.

VIF kommer kliva in i den första omgången och den spelas i mitten av augusti. Då ställs distriktsklubbar mot varandra utifrån geografiska gränsdragningar. Totalt finns då 52 platser för distriktslagen och i omgång två kommer även Elitettan in i leken. Omgången efter det kommer de allsvenska klubbarna in.

– Det är verkligen jättekul. Vi har bra chans att få möta ett annat motstånd än vi brukar och det ska bli kul att mäta sig med lite bättre lag. Klarar vi den första omgången väntar ett lag från Elitettan och därefter kommer de allsvenska lagen. Vi är därmed två matcher från ett allsvenskt motstånd, säger Mikael Rinaldo.

Vad tror du om era chanser?

– I första omgången har vi alla chanser, men sedan kan det förstås bli övermäktigt motstånd. Vi har inte en aning om vilka lag som är med, men det lägst rankade laget har hemmaplan så det ska bli kul att se hur vi står oss.

"Bra inställning"

VIF tränar annars på som vanligt inför säsongen, som blivit framskjuten.

– Vi hade tre matcher innan första helgen i april, så vi får se hur allt blir. Vi kör på som vanligt nu och alla har ju varit införstådda med att det kan bli förskjutningar. Det är bara att gilla läget och vi har bra uppslutning på träningarna. Det här fokuset och inställningen hos tjejerna har jag inte sett tidigare, så det ska bli väldigt roligt.

Rinaldo hoppas dock att man hinner spel en del träningsmatcher innan premiären.

– Det är bra att kunna köra en del internmatcher och det blir någorlunda normalt, men man skulle vilja se några matcher först och kunna spela ihop oss lite. Vi får hoppas det kommer något besked om det.

