Nu väljer även Smedby/Trekanten, som spelar i samma serie som Vimmerby och Tjust, att dra sig ur på grund av spelarbrist. Foto: Pixabay

VIF och Tjust tappar ytterligare en konkurrent som drar sig ur

Frödinge/Brantestad har redan dragit sig ur division 2. Nu bantas division 2-serien ytterligare då Smedby/Trekanten kastar in handduken på grund av för få spelare.

Både Vimmerby IF och Tjust IF FF fick en bra start på division 2-säsongen med varsin trepoängare. VIF slog Madesjö med 8–2 och Tjust vann med 2–0 mot Runsten/Möckleby.

Nu försvinner seriekonkurrenterna löpande band. Serien innehöll från början tolv lag och nu har två lag dragit sig ur serien. Frödinge/Brantestad får inte ihop tillräckligt med spelare och Smedby/Trekanten, som dras med samma bekymmer, kommer inte spela i division 2 denna säsong. Barometern var först med att rapportera om Smedby/Trekantens avhopp.

”Vi har inte tillräckligt med spelare helt enkelt, och det är verkligheten vi lever i. Division 2 betyder en del långa resor, samtidigt som vi har tränat, haft paus, tränat och haft paus. Vi har följt alla restriktioner och har inte haft ett enda coronafall hos oss”, säger lagets tränare Ray Johansson till Barometern.

De kvarvarande lagen i Vimmerbys och Tjusts serie är Madesjö IF, Hultsjö IF Atom, Team Södermöre, Runsten/Möckleby IF, Rödsle/Oskarshamn, Glömminge-Algutsrums IF, IF Eksjö och FC Vetlanda.

