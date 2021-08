SK Lojal har drabbats av ett covid-19-fall och tvingas ställa in dagens match. Foto: Ossian Mathiasson

LOKAL MATCH SKJUTS UPP – EFTER COVID-FALL

En lokal division 5-match skjuts upp. Detta då en spelare testats positivt för covid-19.

Matchen mellan Gunnebo IF och SK Lojal skulle ha spelats under lördagen. En spelare i Lojal har testats positivt för covid-19 och därför ställs matchen in.

– Han var med på träningen i torsdags och sedan fick han bekräftad covid-19. Vi hoppas verkligen att ingen mer har blivit smittad, säger tränaren Viktor Gimolli.

Lojal kommer nu ta det extra lugnt i några dagar.

– Vi måste tänka på säkerheten. De som var med på träningen ska testa sig. Det är jättetråkigt att det blir så här, man är trött på corona nu, säger Gimolli.

Peter Lönnblom, tränare i Gunnebo, tycker att Lojal gör helt rätt.

– Spelaren har umgåtts med andra ur truppen innan han visste att han var positiv. Det handlar om att ta det säkra före det osäkra, säger han.

När matchen mellan Gunnebo och Lojal kan spelas är oklart. Lojal möter Storebro kommande helg och då hoppas Gimolli att hans lag är redo för match.

– Vi hoppas att ingen mer blir sjuk.

