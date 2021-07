Sebastian Håårdh flyttar till Växjö för att fortsätta utvecklas som friidrottare. Foto: Roxx

Sebastian är en talang utöver det vanliga – så ska han nå sina drömmar

Det är inte särskilt ofta det kommer fram friidrottstalanger i våra trakter. Sebastian Håårdh är dock en talang utöver det vanliga. Till hösten flyttar han till Växjö och friidrottsgymnasiet med realistiska men samtidigt högt ställda förväntningar på sig själv. – Istället för att ha fokus på drömmar har jag fokus på de vanor som kan få mig att uppnå mina drömmar, säger Sebastian Håårdh.

Visst händer det någon gång ibland att en duktig idrottare från våra trakter sticker ut i just friidrott. Men det är sannerligen inte ofta. Ett bra exempel är förstås Daniel Lennartsson (numera Daniel Lennartsson Anderås), som har representerat Sverige i tresteg i en rad Finnkamper genom åren. Nu har Södra Vi IF tagit fram en ny talang i form av Vimmerbykillen Sebastian Håårdh, som fyller 16 år sent under 2021.

Sebastian tar nu nästa steg i jakten på fortsatt utveckling. I augusti börjar han gymnasiet och då väntar en flytt till Växjö och friidrottsgymnasiet med allt det innebär med bättre möjligheter till träning och utveckling.

– Det finns bara en handfull friidrottsgymnasium med riksintag i landet och Växjö är ett av dem. De tar bara in mellan sju och tio stycken varje läsår, berättar Sebastian Håårdh.

Klarade testerna

I höstas var han på plats i den småländska staden för antagningstester.

– Dels var det fysiska tester med styrka, uthållighet, snabbhet och spänst. Sen var det intervjuer för att de vill se hur mycket kraft man är villig att lägga ned på sin satsning. Utöver det behöver man ju ha bra betyg för att komma in på den inriktning man vill. Jag har sökt samhäll/beteende vid sidan av friidrotten.

Mycket av själva friidrottsträningen är förlagd efter skoltid och innehåller bland annat träning med klubben IFK Växjö.

För Sebastian Håårdh var det inte ett särskilt svårt val att lämna tryggheten hos föräldrarna i Vimmerby för nya äventyr.

– Det var rätt självklart att jag skulle söka mig till ett friidrottsgymnasium. Sedan jag började högstadiet har jag inte velat något annat än att kunna ta min idrott till nästa nivå.

Hur blir det att lämna Vimmerby och familjen?

– Jag vet inte... jag har inte tänkt så mycket på det än. Det känns inte som att det kommer att bli så jobbigt och hemskt. Jag är väldigt tajt med mina föräldrar och vi gör mycket grejer tillsammans, men det blir säkert bra. Jag får lära mig nya saker under tidens gång.

Tittar mot elitnivå

Flyttlasset till Växjö har redan gått, även om Sebastian själv inte flyttat dit än.

– Jag fick nyckel till lägenheten den 1 juli och vi har flyttat ned mina grejer till Växjö. Men jag har inte flyttat dit än utan det blir någon vecka innan skolstart.

Vad hoppas du få ut av flytten?

– De elever som tas in gör det för att de ska elitsatsa. Jag hoppas inom en snar framtid kunna tävla på elitnivå i friidrott, om det sen är på nationell eller internationell nivå återstår att se. En anledning till flytten är att jag vill kunna få hjälp med att finslipa på tekniken och få en bättre bild av hur jag ska träna för att bli så bra som möjligt. I Södra Vi har jag haft mina föräldrar som tränare och nu börjar kunskaperna för att fortsätta utvecklas att ta slut så det behöver jag hjälp med.

Hur mycket tränar du just nu?

– Just nu har det mest varit fokus på teknik. Det har blivit tre till fyra friidrottspass i veckan och så massa egenträning utöver det. Nu under Coronan har man inte riktigt kunnat träna på samma sätt, men jag har försökt att kompensera det på ett så bra sätt som möjligt. Det har blivit mycket intervaller i backar och så har jag haft tillgång till gymmet på pappas jobb så där har det blivit mycket styrka, säger Sebastian Håårdh.

Tävlar i flera grenar

Tävlingssäsongen för Sebastians del drog igång på allvar den gångna helgen, då han deltog i fyra grenar i Ölandsspelen. Grenarna han tävlade i var höjd, längd, kula och spjut.

– Det blev inget guld, men jag tog medaljer och persade i alla grenar. Mest nöjd är jag med min insats i höjdhopp. Jag har inte tränat höjd på två och ett halvt år, men slog personligt rekord med 20 centimeter. Jag tog 1,70 och kom tvåa på det. Han som vann tog den höjden i första försöket så jag blev tvåa på grund av att jag hade fler rivningar.

Vilken eller vilka grenar som Vimmerbykillen kommer att lägga fokus på i framtiden står skrivet i stjärnorna.

– Jag är fortfarande intresserad av flera grenar så jag har inte riktigt bestämt mig. När jag tävlade på öland var jag inte sämre i någon gren. Ett tag var jag övertygad om att jag var bäst i längd, men vi får se. Jag tycker om hopp och kast bäst, så det blir väl något där. Jag kommer i alla fall inte att satsa på att springa långa distanser, säger Sebastian och skrattar.

Tävlar i USM

Eftersom han inte hunnit tävla så mycket än i år är det svårt att säga vilken gren han ligger bäst till i ur ett Sverige-perspektiv.

– Jag ligger med på fyra listor och allra bäst tror jag att jag ligger i kula just nu. Men det ska nog vara höjd eller längd det gått bäst i när vi summerar säsongen.

I just längd slog han personligt rekord med fyra centimeter och det nya rekordet lyder nu på 6 meter och 8 centimeter. I tävlingen på Öland räckte det resultatet till en tredjeplats.

Vilket resultat ska du ha gjort i längdhopp för att vara nöjd när säsongen är slut?

– Resultatmässigt skulle jag vilja hoppa runt 6,40-6,50 den här säsongen.

Om några veckor väntar USM för Sebastian Håårdhs del.

– Jag tror att det blir att lägga mest fokus på längdhoppet där. Jag hoppas kunna ta mig till finalhoppningen och få hoppa alla sex hoppen där. Sen ska jag tävla i höjd och 100 meter också.

Vad har du för drömmar och mål med ditt friidrottande i framtiden?

– Jag försöker att hålla mig rätt realistisk. Istället för att ha fokus på drömmar har jag fokus på de vanor som kan få mig att uppnå mina drömmar. Men som jag sa tidigare vill jag på något sätt tävla på elitnivå, säger Sebastian Håårdh.

Linus Johansson linus.johansson@dagensvimmerby.se

