Resultat från veckans Veterangolf

A-klassen 1) Kjell Ekelöf 68 slag netto 2) Lennart Larsson 69) 3) Björn Pettersson 69 4)Torgny Jutterdal 72 5) Johan Hemmingsson 72 6) Håkan HC Karlsson 72 7) Mats Tell 72 8) Per Alvarsson 73 9) Per Törnlöf 73 10) Leif Alexandersson 73 11) Gunnar Wellén 73 12) Bo Sahlin 73 13) Rolf Karlsson 75 14) Sven-Åke Fredriksson 75 15) Leif Carlsson 76 16) Conny Wigren 76 17) Christer Svensson 76 18) Jan Robertsson 76 19)Staffan Söderlund 76 20) Lars Lång 77 21) Yngve Blixt 77 22) Christian Ståhlgren 76 23) Ingemar Almén 78 24) Staffan Lejon 78 25) Heikki Hämäläinen 78 26) Ingvar Lampert 78 27) Axel Heimburger 79 28) Leif Holmberg 79 29) Christer Rylander 79 30) Mats Carlsson 79 31) Leif Lätt 81 32) Lars Backheden 84 33) Åke Frost 86 34) Ulf Johansson 86

B-klassen 1) Gerth Hansson 70 slag netto 2) Michael Glennfalk 71 3) Alf Johansson 72 4) Carl-Göran Arvidsson 73 5) Ulf Berg 73 6) Hans Eklund 74 7) Kent Johansson 74 8) Jan Petersson 74 9) Tommy Grahm 75 10) Håkan Nilsson 76 11) Lars-Olof Svensson 76 12) Stig Svensson 76 13) Robert Lindström 76 14) Tryggve Ericsson 77 15) Jan-Olof Karlsson 77 16) Per Karlsson 77 17) Jan Hjelm 78 18) Hans Andefred 78 19) Hans Viborg 79 20) Lars-Inge Eklund 79 21) Erik Eltvik 80 22) Carl-Axel Nilsson 80 23) Bo Johansson 80 24) Curt Johansson 81 25) Sten Karlsson 82 26) Ingemar Eklund 82 27) Bo Palmér 82 28) Bo Lagerqvist 82 29) Billy Nilsson 82 30) Ragnar Johansson 82 31) Leif Oskarsson 83 32) Thomas Karlsson 83 33) Bo R Sahlin 85 34) Kennet Djurstedt 87 35) Bertil Sand 87 36) Bo Karlsson 87