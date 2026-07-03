Toboveteranerna har avslutat vårsäsongen – här är hela resultatlistan

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Foto: Lotta Madestam
Resultat, Tobo GK:s herrveteraner den 1 juli.
A-klassen
1
Holmberg, Leif
65
2
Johansson, Sven-Åke
69
3
Granath, Jonas
70
4
Lång, Lars
5
Carlsson, Mats
6
Glennfalk, Michael
71
7
Karlsson, Håkan "HC"
8
Klason, Jan-Olof
72
9
Lätt, Leif
10
Pettersson, Björn
11
Larsson, Lennart
12
Ekelöf, Kjell
73
13
Blixt, Yngve
14
Ericsson, Ronny
74
15
Alexandersson, Leif
16
Carlsson, Leif
75
17
Nilsson, Jimmy
18
Robertsson, Jan
19
Nilsson, Urban
77
20
Svensson, Roger
21
Andersson, Björn
22
Svensson, Anders
78
23
Sahlin, Bo
79
24
Tell, Mats
25
Rylander, Christer
80
26
Jutterdahl, Torgny
27
Wigren, Conny
81
28
Axelsson, Göran
82
29
Frost, Åke
30
Svensson, Kjell
83
31
Nordin, Erland
32
Bogren, Ulf
93
B-klassen
Karlsson, Jan-Olof
Arvidsson, Carl-Göran
Logg, Sven-Åke
Palmér, Bo
Nilsson, Håkan
Viborg, Hans
Lagerqvist, Bo
Petersson, Jan
Lamperth, Ingvar
Borg, Kennert
Johansson, Ulf
Svensson, Lars-Olof
Johansson, Bo G
Eltvik, Erik
Hansson, Gerth
Backheden, Lars
Samuelsson, Lars-Göran
Karlsson, Kjell
Johansson, Kent
Eklund, Hans
Ekelöf, Lars
Sand, Bertil
Svahn, Anders
Axelsson, Jan-Olof
Svensson, Stig
Grahm, Tommy
Eklund, Ingemar
Johansson, Alf
Andersson, Thomas
84
Hjelm, Jan
85
Svensson, Per-Johan
Ericsson, Tryggve
91
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