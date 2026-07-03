03 juli 2026
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Toboveteranerna har avslutat vårsäsongen – här är hela resultatlistan

Foto: Lotta Madestam

Toboveteranerna har avslutat vårsäsongen – här är hela resultatlistan

GOLF 03 juli 2026 14.09

Resultat, Tobo GK:s herrveteraner den 1 juli.

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A-klassen

1

Holmberg, Leif

65

2

Johansson, Sven-Åke

69

3

Granath, Jonas

70

4

Lång, Lars

70

5

Carlsson, Mats

70

6

Glennfalk, Michael

71

7

Karlsson, Håkan "HC"

71

8

Klason, Jan-Olof

72

9

Lätt, Leif

72

10

Pettersson, Björn

72

11

Larsson, Lennart

72

12

Ekelöf, Kjell

73

13

Blixt, Yngve

73

14

Ericsson, Ronny

74

15

Alexandersson, Leif

74

16

Carlsson, Leif

75

17

Nilsson, Jimmy

75

18

Robertsson, Jan

75

19

Nilsson, Urban

77

20

Svensson, Roger

77

21

Andersson, Björn

77

22

Svensson, Anders

78

23

Sahlin, Bo

79

24

Tell, Mats

79

25

Rylander, Christer

80

26

Jutterdahl, Torgny

80

27

Wigren, Conny

81

28

Axelsson, Göran

82

29

Frost, Åke

82

30

Svensson, Kjell

83

31

Nordin, Erland

83

32

Bogren, Ulf

93

 

B-klassen

1

Karlsson, Jan-Olof

69

2

Arvidsson, Carl-Göran

71

3

Logg, Sven-Åke

72

4

Palmér, Bo

72

5

Nilsson, Håkan

72

6

Viborg, Hans

73

7

Lagerqvist, Bo

73

8

Petersson, Jan

73

9

Lamperth, Ingvar

74

10

Borg, Kennert

74

11

Johansson, Ulf

74

12

Svensson, Lars-Olof

75

13

Johansson, Bo G

77

14

Eltvik, Erik

77

15

Hansson, Gerth

77

16

Backheden, Lars

78

17

Samuelsson, Lars-Göran

78

18

Karlsson, Kjell

78

19

Johansson, Kent

78

20

Eklund, Hans

79

21

Ekelöf, Lars

79

22

Sand, Bertil

79

23

Svahn, Anders

80

24

Axelsson, Jan-Olof

81

25

Svensson, Stig

81

26

Grahm, Tommy

82

27

Eklund, Ingemar

82

28

Johansson, Alf

83

29

Andersson, Thomas

84

30

Hjelm, Jan

85

31

Svensson, Per-Johan

85

32

Ericsson, Tryggve

91

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