RESULTAT: Toboveteranerna den 20 augusti

A-klass: 1) Christer Svensson 65 slag netto, 2) Sven-Åke Johansson 66, 3) Lennart Larsson 67, 4) Jimmy Nilsson 68, 5) Heikki Hämäläinen 69, 6) Ronny Ericsson 70, 7) Roger Svensson 72, 8) Leif Carlsson 73, 9) Kjell Svensson 73, 10) Jan Robertsson 73, 11) Staffan Leijon 73, 12) Håkan HC Karlsson 73, 13) Hans Eklund 73, 14) Christian Stålgren 74, 15) Leif Lätt 75, 16) Gunnar Wellen 75, 17) Lars Lång 76, 18) Björn Andersson 76, 19) Ingemar Almen 76, 20) Dan Wetterström 76, 21) Per Alvarsson77, 22) Håkan Sterner 78, 23) Björn Pettersson 78, 24) Rolf Proos 78, 25) Mats Carlsson 79, 26) Kjell Ekelöf 82, 27) Conny Wigren 83, 28) Åke Frost 83.
B-klass: 1) Gerth Hansson 67 slag netto, 2) Bo Palmer 68, 3) Anders Svensson 69, 4) Michael Glennfalk 70, 5) Sven-Åke Logg 71, 6) Thomas Andersson 71, 7) Kjell Karlsson 71, 8) Hans Viborg 73, 9) Carl-Göran Arvidsson 73, 10) Lars-Olof Svensson 73, 11) Kenneth Djurstedt 74, 12) Lars-Inge Eklund 74, 13) Erland Nordin 74, 14) Stig Svensson 74, 15) Alf Johansson 74, 16) Kent Johansson 75, 17) Ingemar Eklund 76, 18) Christer Henningsson 77, 19) Tommy Grahm 77, 20) Erik Eltvik 77, 21) Tryggve Ericsson 78, 22) Jan Pettersson 78, 23) Ulf Berg 78, 24) Lars Backheden 79, 25) Leif Oskarsson 79, 26) Robert Lindström 79, 27) Ingvar Lamperth 80, 28) Bertil Österman 81, 29) Jan-Olof Karlsson 81, 30) Håkan Nilsson 83, 31) Per Karlsson 83, 21 Thomas Karlsson 84, 33) Curt Johansson 85.