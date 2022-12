VIBK B vände underläge – han gjorde fyra poäng

En bit in i andra perioden hade Aneby 3-0. Thim Isaksson fick in en viktig reducering kort före andra pausen och i tredje visade VIBK en fin tåga. På åtta minuter förvandlades 4-2 till 4-5. 17 sekunder efter Vimmerbys ledningsmål kvitterade Aneby – men Vimmerby kunde också ge en svidande replik direkt. 19 sekunder senare sköt nämligen Vilgot Kronstrand in matchavgörande 5-6 till VIBK. Då återstod en minut av matchen och Vimmerby höll undan.

Ricky Gustavsson stod för en fin prestation med ett mål och tre assists.

Här är övriga poäng i VIBK: Thim Isaksson 2+1, Vilgot Kronstrand 2+0, Axel Gustafsson 1+0, Melvin Svensson 0+1, Samuel Gustavsson 0+1.

