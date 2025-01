VIBK skuggar topplagen när serien vänder: "Vi är där vi vill vara"

Uppehållet över jul- och nyårshelgerna är över och Vimmerby gör sig redo för omstart. I morgon kväll inleds andra halvan med hemmamatch mot Ingelstad IBK. – Vill vi ha häng hela vägen in i det sista gäller det att vara med från början och det tror jag att vi är ganska införstådda med, säger VIBK-tränaren Ricky Svaxholm.

Vimmerby IBK:s sista match före jul- och nyårsuppehållet var borta mot Tenhults IF den 20 december. Då lyckades VIBK vända ett tidigt 0–2-underläge till seger med övertygande 13–4 och se till att det bara är fem poäng upp till topptrion IF Ariel, Växjö IBK Utveckling och Gransholms IF och en poäng upp till fyran Nässjö IBF.

Med elva spelade matcher är halva division 2-serien avverkad och nu när den vänder ställs VIBK mot Ingelstad IBK på hemmaplan.

– Det ska bli skönt att komma igång igen och vi har tränat på bra i två veckor, säger Ricky Svaxholm.

"Vi är där vi vill vara"

Målsättningarna som Vimmerby IBK satte upp inför första halvan av säsongen lyckades laget uppnå.

– Vi är där vi vill vara. Vi hade efter första halvan som målsättning att vara topp fem och ha häng på toppen, vilket vi infriade. Vi hade också en målsättning om att vi bara skulle tappa poäng i en hemmamatch och det gjorde vi. Nu är det bara att blicka framåt, säger Ricky Svaxholm.

Vad säger du om er första halva av säsongen?

– Rent motståndsmässigt hade vi en lite enklare andra halva av första halvan, vilket kanske var lite tur för oss. Många stunder gjorde vi det bra och andra stunder såg det sämre ut och det har också haft sina orsaker. Det har varit fruktansvärt mycket sjukdomar och på det sättet har det varit jäkligt stökigt. Det har lett till att vi knappt haft fullt lag en hel träningsvecka. Vi har också en ganska liten trupp så det är ganska kännbart när några spelare är borta. Kvalitén på vissa träningar har inte varit optimal, men vi har ändå varit där och gjort det vi ska. Stort credd till spelarna som har varit på träningarna och vi har gjort bra träningar även om det har varit lite folk.

"Viktigaste är att vi gör bra saker"

VIBK har häng på topplagen nu när serien vänder och elva matcher återstår.

Är er målsättning att försöka utmana de andra topplagen om uppflyttning till division 1?

– Nu under första halvan av andra halvan blir det viktigt för oss att vi tar poäng i och med att vi har ganska tuffa matcher mot topplag. Vill vi ha något att spela för i mars gäller det att ligga i och vara med nu, dyka på träningarna och ge järnet och göra det vi tränar på i veckorna på matcherna.

VIBK ställs mot flera topplag i början av vårsäsongen medan de andra topplagen ställs mot varandra mot slutet av säsongen.

– Ariel har till exempel ett ganska beskedligt spelschema nu och lägger kanske iväg lite grann poängmässigt. Det får man inte tänka på och jag tittar inte så mycket på tabellen om jag ska vara ärlig. Det viktigaste är att vi gör bra saker och sedan är det klart att man vill vinna matcher och hamna så högt upp som möjligt. Det gör man om man gör saker rätt och det är viktigt att göra bra träningar i veckorna för att kunna göra bra matcher.

Hjelmland snart tillbaka i spel

VIBK:s förhoppning om att förstärka truppen inför andra halvan ser inte ut att gå i lås.

– Nej, inte i dagsläget. Vi var i kontakt med en spelare från Oskarshamn, men det blev inget med det. De ville inte släppa honom och det har man full förståelse för.

Backen Karl Hjelmland är på väg tillbaka i spel efter den handledsskada han ådrog sig under en fotbollsmatch precis före VIBK:s seriestart i september.

– Han var med på hela träningen i tisdags och var med på alla moment. Det märks att han inte har spelat på hela första halvan av säsongen och det tar ändå ett tag att komma in i det med klubba och boll. Rent konditionsmässigt tror jag inte att det är några problem för honom, men han behöver nog någon vecka till innan han är aktuell för att spela.

I övrigt är alla spelare tillgängliga för spel när VIBK startar om hemma på Ingelstad på fredagskvällen.