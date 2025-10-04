Nio poäng av Green när Svala föll

Förre VIBK-spelaren Jonatan Green lär göra en del poäng i division fem.
Foto: Arkivbild
HMIS värvning av Green förvånade de flesta i somras – och frågan är hur många poäng Green kommer göra i femman. Kvällens match mot Svala var en liten fingervisning där Green svarade för tre mål och sex framspelningar.
HMIS hade 5-1 efter första och var det klart bättre laget matchen igenom. Skotten slutade 44-15 och matchen 13-3.
I Svala gjorde Lukas Gilpin två mål och Erik Liljegren två assist. Det tredje målet var ett självmål.