Nio poäng av Green när Svala föll

Förre VIBK-spelaren Jonatan Green lär göra en del poäng i division fem. Foto: Arkivbild

HMIS vann kvällens träningsmatch mot Svala med hela 13-3. Jonatan Green hade en skaplig kväll och noterades för nio pinnar, varav tre mål.

HMIS värvning av Green förvånade de flesta i somras – och frågan är hur många poäng Green kommer göra i femman. Kvällens match mot Svala var en liten fingervisning där Green svarade för tre mål och sex framspelningar.

HMIS hade 5-1 efter första och var det klart bättre laget matchen igenom. Skotten slutade 44-15 och matchen 13-3.

I Svala gjorde Lukas Gilpin två mål och Erik Liljegren två assist. Det tredje målet var ett självmål.