Greens dröm blev verklighet: ”Stannat för att uppleva just det här”

Offensivt skicklige Jonatan Green har inför varje säsong varit ett jagat byte bland klubbarna högre upp i seriesystemet.

Trots locktoner har han gång på gång bestämt sig för fortsatt spel i sitt älskade Vimmerby IBK i hopp om att laget ska ta det efterlängtade steget upp i division 1.

Nu är det stora målet uppfyllt. Nästa säsong spelar Jonatan Green med VIBK i division 1.

– Det är svårt att sätta ord på det. Jag har inte riktigt fattat vad som har hänt riktigt. Det kommer komma ifatt mig senare. Just nu är jag mest taggad, jag har inte lugnat ner mig än. Det är så svårt att ta in alla intryck, säger Jonatan Green.

Du har valt att stanna kvar i VIBK i alla år och nu är avancemanget klart, hur känns det?

– Fantastiskt. Jag har stannat kvar för att få uppleva just det här. Folk i allmänhet har kanske inte riktigt trott på oss längre, att vi har haft våra chanser för att ta klivet upp. Jag bestämde mig direkt när ”Micke” (Michael Elmér) kom in och breddade truppen avsevärt från förra säsongen. Vi har hela tiden haft ett spetsigt lag och i år har vi fått in mer spets.

Beskriv känslan av att avancera i seriesystemet med ett lag?

– Det är det roligaste som finns. Alla borde testa en lagidrott, det är så jäkla underbart med lagidrott. Att fira det här tillsammans med dessa personer är helt fantastiskt.

"Finns inte ord"

Säsongen 2016 var Vimmerby otroligt nära att ta klivet upp i division 1 när det blev förlust med uddamålet (3–4) mot Hovslätt i en match som var helt avgörande för vilket av lagen som skulle ta klivet upp.

– Det är en match som jag har burit på i alla år. Jag har till och med tänkt på deras firande i år. Det var upplagt för fest men vi föll med uddamålet, det var tungt. Men så är idrotten. Vi har även sett Vetlanda fira i vår hall, vi hade ingenting att spela för men det var inte kul att se Vetlanda fira på ett sådant sätt i vår hall. Nu får vi välkomna Vetlanda till division 2 när vi tar deras plats i division 1, säger Green.

Och nu är du i division 1 med ditt älskade Vimmerby, vad betyder det?

– Det finns inte ord. Det är det här jag har drömt om sedan Hovslättsmatchen. Jag minns hur hårt det tog och hur ont det gjorde att förlora då.

Vimmerby lyckades vinna kvällens match mot Nässjö med 7–5 efter en krampaktig insats som bjöd på mycket dramatik. När Jonatan Green satte 7–5 på straff med åtta sekunder kvar av matchen utbröt det stora jublet.

– Det var svårt att hålla tillbaka tårarna då. Att kliva fram och slå en sådan straff är inte lätt. Det är så mycket nerver som spelar in, säger han.

Kastade upp klubban i taket

Han sprang efter straffmålet ner i ena sarghörnet och kastade upp klubban i taket innan segerrusiga lagkamrater bildade en stor ring runt honom.

– Jag hade nog tänkt fira framför publiken men eftersom jag slängde upp klubban i taket var det tur att jag inte firade framför publiken. Jag tänkte inte riktigt på vad jag gjorde i det läget. Det var ett stort glädjerus och lyckorus.

Vad säger du om er match i övrigt?

– Vi i vår femma gjorde ingen dålig match men inte heller någon bra match. Ingen femma kom upp i hundraprocentig nivå. Vi faller inte för att vi inte gör vår bästa match och det är så fruktansvärt skönt, det har varit så vid flera tillfällen den här säsongen. Har vi en dålig dag så täcker de andra spelarna upp. Det är därför vi är så här starka. Vi har en otrolig bredd och det är det vi vinner på i år. Vi har varit väldigt starka i tredje perioden i alla matcher, det bevisar att vi är hur starka som helst och har kört på.

"Hade hjärtat i halsgropen"

Nässjö hade också ett bra kvitteringsläge i slutsekunderna, ett skott som lagkaptenen Johan Carlsson täckte.

– De hade ett par lägen. De kan inte få ett bättre frislagsläge med 40 sekunder kvar av matchen, då hade jag hjärtat i halsgropen när jag satt i muren.

Hur blir segerfirandet för din del?

– Det blir rätt så städat, det är en dag i morgon. Nej, det får bli som det blir och det får ta slut när det tar slut. Jag hoppas inte att det tar slut. Det här kommer jag leva på länge. Det är bara att njuta. Det är därför jag har stannat kvar i alla år, det är det här jag har velat. Det är en dröm som har blivit sann. Det finns inget bättre och jag har drömt om firandet efter att två andra lag fått fira i vår hall. Nu var det fan vår tur.