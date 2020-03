VIBK kom sist – men vet inte om de åker ur: "Rätt konstigt"

Det har varit en rätt knivig säsong för Vimmerby IBK och trots att deras sista match nu är spelad vet de fortfarande inte om det blir division 1 eller 2.

– Vi vet ingenting än. Som jag förstått det spelade Kalmarsund mot SSG, så vi vet inte hur många dagar de har på sig att överklaga. Det får vi vänta in. Läget är samma som i går, vi får sitta still i båten och avvakta, säger Sandra Elmér.

Vad tycker du om att man inte vet det när den sista matchen är spelad?

– Det är ovisst och känns rätt konstigt. Vi kommer sist, men vet inte än. Det är skönt att veta till 100 procent, men så är det. Vi får helt enkelt avvakta.

"En jättestor eloge"

Själva matchen som inte med säkerhet beseglade VIBK:s öde slutade 10-3 till Värnamo. VIBK hängde med bra inledningsvis.

– Vi började bra första delen av perioden, men sedan släppte vi in fem snabba mål. Det var lite missar och studsar över sargen. Vi får inte till det där sista riktigt. Jag tycker ändå att vi hämtar upp oss i andra och tredje, men det är lite oflyt. Värnamo är samtidigt duktiga och vinner rättvist. Hade vi fått in några bollar i början, så kanske det hade kunnat hända saker. Över det stora hela är det en godkänd match och jag vill ge en jättestor eloge till alla tjejer som hängt i hela säsongen. Vi har haft avhopp här och där, fått låna in folk och det är fantastiskt att vi kan genomföra hela säsongen.

Greta Koponen, Elin Andersson och Ammelie Lennström gjorde Vimmerbys mål. Malin Lenegård och Emma Djurstedt berömdes lite extra.