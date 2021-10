KHK:s klubbchef efter Vimmerbys utspel: "Liknar en dålig maffiafilm"

Karlskrona HK:s klubbchef Per Rosenqvist menar att det hela börjar likna en dålig maffiafilm. Foto: Bildbyrån

Det som just nu sker i Hockeyettan liknar en dålig maffiafilm. Det menar Karlskrona HK:s klubbchef Per Rosenqvist.

– Det här är som att sätta en pistol mot vårt huvud och tvinga oss att skriva under, säger han,