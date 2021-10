Mörrum fullföljde hotet – ingen match mot KHK

Det blev inget derby mellan Karlskrona HK och Mörrum GoIS på onsdagskvällen. Mörrum gjorde verklighet av hotet och ställde in matchen.

Vad som nu händer är väldigt oklart. Olof Östblom, tävlingschef på förbundet, sa så här under tisdagen när man fortfarande inte visste om Mörrum skulle göra allvar av hotet.

– Utgångspunkten för oss är att matcher ska spelas. Det är vår utgångspunkt och efter det som har hänt mellan Boden och Örnsköldsvik kommer vi ta in yttrande från båda föreningarna och hantera det via tävlingsnämnden. Ett uppskjutande av match kräver att båda föreningarna är överens. Vi kommer ta in så mycket underlag det bara går.

Karlskrona är inte överens med Mörrum om att flytta matchen, men ändå spelas den inte. Även Vimmerby har meddelat att de inte tänker åka till Karlskrona på söndag.

– Vi har lämnat in en formell begäran om att flytta matchen tills saken är utredd och tills parterna kommer tillbaka till det som gäller. Jag menar att man, oavsett vad, snällt ska respektera de gällande avtal som finns oavsett om man ramlat ur en högre serie. Man behöver inte acceptera det men man ska respektera det. När ett nytt avtal ska förhandlas då har man all rätt att påverka avtalet, sa klubb- och sportchefen Morgan Persson till DV.

Så här reagerade KHK:s klubbchef Per Rosenqvist på det:

– Det är upp till dem om de är beredda att sätta det som finns på spel och det efterspel som det kan leda till. Rent formellt riskerar de ju att kastas ut ur serien. Vi kommer vara redo för nedsläpp och väljer Vimmerby den här metoden blir vi tvungna att begära kompensation för de ekonomiska skador som vi åsamkas. Vi hade 2 400 personer på vår match mot Kalmar och en matchomsättning på över en halv miljon kronor. Någon måste ställas till svars för det, men jag hoppas verkligen inte att det sker.

Besked dröjer

Bakgrunden till bråket är det tv-avtal med ATG om Hockeyettan som både Boden och KHK står utanför. Boden har tidigare prövat processen och fått rätt av Riksidrottsnämnden. Ett beslut som Svenska ishockeyförbundet motsatt sig.

– Vi har fortfarande ett antal frågor som vi behöver få svar på och förstå hur RF resonerar. Hur de kommit fram till sina ställningstaganden. Vår grundsyn är att medlemmarna beslutar om tävlingsbestämmelserna, säger Anders Larsson, ordförande, till Sportbladet.

Ett besked lär, trots att alla väntar på det, dröja.