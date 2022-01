VIMMERBY BRÖT USLA HEMMASVITEN – KOKKOLA AVGJORDE

Skövde inledde bäst i jumbomötet i Allettan. Efter drygt fem minuter tog Vimmerby över kommandot i matchen och skapade tryck på motståndarna.

Flera fina lägen skapades och efter knappt tio minuter kunde hemmalaget ta ledningen. Tatu Kokkola bjöd på en fin individuell prestation, bröt in framför mål och kunde sätta 1-0 bakom Hugo Fagerblom i Skövdes mål.

Vimmerby fick därefter chansen i spel fem mot tre. Spelet i numerärt överläge värmde dock inte och trots 40 sekunder i fem mot tre fick man knappt iväg ett skott. Mot slutet av fem mot fyra-spelet sköt Gustav Jansson i stolpen, men powerplayspelet blev resultatlöst.

Mot slutet av perioden åkte Aku Alho ut för interference. En utvisning som delvis luktade kompensation. Vimmerbys boxplayspel var stabilt och VH kunde hålla 1-0 till pausvilan.

Det var en period som inte lär gå till historien men Vimmerby ledde ändock med uddamålet. Skotten blev 8-12.

Skott i stolpen

Tidigt i den andra akten fick Skövde chansen i powerplay på nytt. Återigen var det Aku Alho som fick sätta sig på botbänken, men hemmalaget stod emot den här gången också.

Vimmerby fick en ny chans i spel fem mot fyra efter drygt fyra minuter men särskilt nära ett 2-0-mål var det aldrig. Efter drygt åtta minuter kunde Alexander Ternblad skjuta 1-1 bakom Robin Christoffersson.

Målskytten blev sedan utvisad med fem minuter kvar. Vimmerbys spel i numerärt överläge var under all kritik och Skövde var snarare närmare att göra 2-1. Förvisso hade Tatu Kokkola ett skott som tog i stolpens utsida, men i övrigt var det tunnsått med ordnat och etablerat spel i anfallszon.

Med en minut kvar blev Todd Winder helt fri från blålinjen, men Hugo Fagerblom räddade. Skövde skapade ett flertal chanser att ta ledningen under den andra halvan av mellanakten. Den första halvan av perioden gick klart till Vimmerby, men 1-1 stod sig perioden ut. Skotten i den andra perioden slutade 18-12 i Vimmerbys favör.

Återtog ledningen

Redan efter 48 sekunder åkte Jakob Karlsson på en tvåminutersutvisning. Skövde svarade inte för något framgångsrikt powerplay och Vimmerby höll 1-1.

Efter knappt fyra minuter fick Todd Winder en kanonchans framför mål, men pucken letade sig inte in. Knappt två minuter senare skulle Vimmerby ändå ta ledningen. Ludvig Vännström tog in pucken i zon, droppade till Tim Lindfors som sköt på mål. Vännström gick på retur och kunde lägga in ledningsmålet för hemmalaget.

Strax därefter fick VH chansen på nytt i numerärt överläge, men lyckades inte utnyttja sin ledning. Istället kunde Skövde utjämna med drygt sju minuter kvar till 2-2. Gästerna kvitterade till 2-2 genom Anton Blomberg.

Med drygt sex minuter kvar fick Vimmerby ännu en möjlighet i fem mot fyra. Detta efter en situation framför Vimmerbys bås, där båda lagen fick utvisningar men Skövde en extra. Vimmerby skapade inget nämnvärt men med 16 sekunder kvar åkte Aku Alho in Fagerblom och fick också sätta sig i två minuter. Skövde kunde inte göra något segermål under den återstående tiden i fem mot fyra.

Matchen gick därmed till förlängning. Skotten i tredje blev 13-5.

Kokkola avgjorde

Där fick Vimmerby tidigt en jättechans att avgöra matchen. Förre VH-spelaren Alexander Henriksson åkte ut för tripping och fick sätta sig i utvisningsbåset redan efter 13 sekunder.

Precis som tidigare i matchen rosade inte hemmalagets powerplayspel och drabbningen levde vidare.

Men inte så länge. Tatu Kokkola klev fram och avgjorde matchen med sitt andra för dagen. Vimmerby bröt i och med segern den långa usla hemmasviten och kunde jubla över två efterlängtade poäng.

