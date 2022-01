Hockeyallsvenskans grundserie förlängs med en vecka

Det är ett gemensamt beslut som Hockeyallsvenskan och klubbarna har fattat. Sista omgången flyttas från onsdagen den 9 mars till onsdagen den 16 mars. Slutspelet flyttas därmed fram en vecka. Slutspelet startar den 19 mars och playout den 20 mars. En eventuell sjunde och avgörande finalmatch spelas 6 maj.

”Med den här manövern skapar vi mer luft i schemat för resten av grundserien. Detta leder till att vi kan få in alla uppskjutna matcher så som läget ser ut nu. Med ett kommande intensivt och tätt slutspel är det viktigt att vi gör vad vi kan för att spelarna ska kunna återhämta sig och gå in i slutspelet så fräscha som det går. Hatten av för klubbarna, vår sportchef Ryman och C More för att vi kunnat få till den här lösningen”, säger ligans vd Gabriel Monidelle.

Västerviks IK har spelat 32 matcher och ligger åtta i den haltande tabellen. Två lag – Kristianstad och Mora – har spelat 36 matcher och två lag – Troja/Ljungby och Björklöven – har spelat fem matcher färre, 31 till antalet. Västerviks nästa match är borta mot serieledaren HV71 på onsdag.