Medioker insats av Västerviks IK – föll mot bottenlaget

Västervik IK:s spel på bortaplan måste höjas väsentligt. Jämnheten i spelet och det uppoffrande spelet är akilleshälen. Det tackade kölaget Almtuna IS för ikväll och vann med 4–3.

Det blev en försiktig öppning på matchen från båda lagen. De första 12 minuterna var det mest skuggboxning där inget av lagen vågade gå för fullt i offensiven utan istället valde att satsa på det defensiven.

De sista sju minuterna flyttade Västervik fram spelet och fick till flera långa anfall och en hel del halvchanser.

En snäll period utan några tacklingar. Den enda var när Västerviks back, Hugo Gabrielsson, bjöd en hemmaspelare på en så kallad rövtackling så han rullade runt och över Hugo.

Sammantaget var det Västervik som hade perioden men utan att övertyga spelmässigt.

Västervik gjorde första målet

Västervik började andra perioden övertygande och pressade Almtuna. 1–0 kom också när Victor Öhman skottade in pucken på ett fint överspel från Tim Wahlgren i powerplay. Västervik fortsatte att rulla på men efter 10 minuter kom en abrupt vändning. Det började med att hemmalagets Georgs Golovkovs enkelt fick gå in framför mål, helt oattackerad och kunde lägga in kvitteringen. Sedan rann det på med både 2–1 och 3–1 när VIK i princip satt i knäet på målvakten Edvin Olofsson.

VIK:s konsekvens i spelet och närkamperna var alldeles för svajigt och för mycket upp och ner. Det utnyttjade hemmalaget till fullo.

Fick häng i sista

Västervik fick häng på Almtuna i sista perioden när Alexander Hilmersson krigade in 2–3 målet efter fem minuter.

Men av någon konstig anledning fanns inte det hårda arbetet hos VIK-spelarna för att kunna kvittera istället gjorde Almtuna 4–2.

Att sedan Brett Supinski skottade in 3–4 efter drygt 13 minuter höjde inte heller VIK-spelarna. Det var halvfart, dåliga passningar och krampaktigt.

Sammantaget vann Almtuna rättvist. Uppsalalaget visade mer moral och uppoffrande spel.

Imorgon har Västerviks IK Södertälje borta och då ansluter en ny spelare.

Danny Kristo ansluter imorgon

Ikväll gjorde Västerviks IK klart med ytterligare en forward. 31-årige Danny Kristo. En amerikansk högerfattad forward med bland annat 250 AHL-matcher. Danny ansluter till laget i Södertälje imorgon.

Danny kommer närmast från spel i tjeckiska Kladno där han bland annat varit lagkamrat med Jaromir Jagr.

2018/19 gjorde han tio matcher i Brynäs innan det blev flytt till schweiziska NL laget Rappersvil.

Han har även spelat i KHL. Emil Georgsson säger så här om senaste tillskottet:

– Danny är en erfaren spelare med mängder av rutin från toppligor i Europa. En högerskytt som kommer hjälpa oss offensivt.