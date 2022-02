Klubbchefens lättnad efter slopade restriktioner – vill locka tillbaka publiken

Två år av pandemi och begränsningar hit och dit kan snart vara förbi. I princip samtliga restriktioner hävs den 9 februari och covid-19 kommer inte längre klassas som en samhällsfarlig sjukdom.

För Vimmerby Hockey var torsdagens besked från regeringen och Folkhälsomyndigheten efterlängtat.

– Det är skitkul att det blir så här. Det här har vi väntat på jättelänge och nu hoppas vi verkligen att folk vågar komma tillbaka. De är saknade varenda åskådare i hallen. Nu är de jättevälkomna, säger klubb- och sportchefen Morgan Persson.

Under den senaste tiden har Vimmerby inte haft i närheten av så många åskådare som man fått ha på sina hemmamatcher.

– Det är svårt att veta vad det beror på. Kanske har det funnits en osäkerhet från folk att gå på evenemang. Man har känt sig osäker i den här situationen. Vi har legat på en position i tabellen som kanske också gör att man stannar kvar i soffan och ser matchen på tv. Det är svårt att sätta fingret på exakt vad det beror på, men nu när hela samhället öppnar upp hoppas vi att våra supportrar hittar tillbaka. Vi spelar bra hockey, men har inte fått med oss resultaten tidigare.

"Vill ha tillbaka varje supporter"

Publikbegränsningarna har förstås varit kostsamma för klubben liksom för alla andra föreningar i Sverige. Den 9 februari spelar Vimmerby hemmamatch mot Karlskrona och det blir den första möjligheten för en fullsatt tigerkula.

– Jag hoppas att Karlskrona har en del folk med sig också, så man får känslan av hur det var innan pandemin.

Det har varit en del fram och tillbaka de senaste åren. Tror du att det här kommer bestå säsongen ut?

– Vi får verkligen hoppas det. Man är otroligt trött på det här och att se 170 personer på läktaren. Det är inget roligt. Sedan kanske inte spelarna tänker på det på samma sätt, men vi vill ha varenda supporter i hallen.

Kommer ni göra något särskilt för att locka tillbaka publiken?

– Vi ska bjuda på en bra produkt och vi kommer säkert göra någon form av drive. Vi har inte hunnit sätta oss in i det här än, men något ska vi hitta på. Vi har ju Tigerkronan den 16 februari. Vi vill få in så mycket vi någonsin bara kan.

Snart stänger fönstret

Efter en längre tid av svår måltorka bröt Vimmerby trenden ordentligt på onsdagskvällen. Hela nio mål gjorde VH-laget borta Huddinge och det njöt förstås Morgan Persson av.

– Det var fantastiskt att se. Vi vet att det finns potentiella mål- och poängspelare i truppen och det har varit mycket tjat om att vi inte kan göra mål. Vi kommer inte göra nio mål varje match, men förhoppningsvis kan vi få igång målskyttet.

Den 15 februari stänger transferfönstret och om VH kommer agera innan dess är lite oklart.

– Vi sonderar marknaden såklart och har tittat på om vi ska ta in något mer på forwardssidan. Men det är inte bara att trycka på en knapp och få in någon som gör två baljor per match. Vi har en hel del poängspelare i laget och i går visade flera spelare att de är potentiella målgörare. Flera spelare har vuxit på sistone och en sådan som Niki (Koskinen) har varit otroligt bra på slutet. Jag tror vi har det vi behöver i befintlig trupp.

Så ni kommer inte agera?

– Vi får se. Vi tittar på backsidan också, där det är osäker status på en del. Vi får göra prioriteringen var behovet är störst. En tredjemålvakt kommer vi registrera utifrån att något kan hända. Vi får se var det landar någonstans. Det kan bli att vi gör något, det kan bli att vi håller fast vid det vi har. Det ska vara rätt spelare också.

Lånet från Tingsryd, Isac Andersson, gjorde 1+4 mot Huddinge.

– Om inget oförutsett händer i TAIF, så är han kvar här säsongen ut. Han blir bättre och bättre, och har gjort det bra så här långt.