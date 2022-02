Lundh efter förlusten: "Möter ett tio klasser bättre lag"

Vimmerby Hockey såg ut att hittat formeln för att näta efter segern med hela 9-2 borta mot Huddinge IK. Men i fredagskvällens derbymatch mot Kalmar HC var Vimmerby tillbaka på jorden igen.

Kalmar stängde ned Vimmerbys anfalls- och omställningsspel på ett bra sätt och vann med 3-1.

– Jag tycker vi förlorar mot en bättre motståndare i grund och botten. Vi gör ett försök, men de är starkare än oss i många moment. Det är små saker hela tiden, de är starkare i närkampsspelet, lite bättre i powerplay. Det är svårt att peka på något exakt, men de var bättre än oss i flera detaljer, säger tränaren Staffan Lundh.

Känslan var att Kalmar stängde ned er bra i mittzon och att ni hade svårt att komma in på ett ordnat sätt i anfallzon?

– Det gör de väl och det är klart det ingår i spelet. Det var inget vi var överraskade för. Det är också svårt om du ska chippa in puckar och kasta in dem hela tiden. Det är alltid en avvägning, men vi försöker vara konstruktiva och ta in pucken under kontroll.

"Tio klasser bättre lag"

Vimmerby fick chansen i nästan en minut i spelformen fem mot tre utan att vara närmare än ett stolpskott från att ta ledningen i matchen.

– Det är bra att göra mål i såna lägen, men vi har ett friläge vid 0-0 och över 60 minuter finns det flera nyckelmoment. Men det är klart att det är tufft att inte göra mål där och få 2-1 på sig efter det, säger Lundh.

Att göra några jämförelser med onsdagens bortamatch mot Huddinge går inte, enligt VH-tränaren.

– Vi möter ett tio klasser bättre lag. Det är den stora skillnaden. Det går inte att jämföra, det är två olika världar och ingen idé att titta på vad vi gjorde i Huddinge.

Tungt att inte få med sig en seger och kunna bygga vidare?

– Så är det, men det är världen vi lever i. Det är två lag som spelar och ett ska vinna.

Backvärvning?

VH fick klara sig utan både Oskar Carlsson och Hugo Enock mot Kalmar. De båda lär också missa matchen mot Skövde på söndag.

– Klart vi påverkas av det, men det är också som det är. De spelade mycket i förra matchen och klart att vi hade behövt dem.

Klubb- och sportchefen Morgan Persson har öppnat för förstärkningar innan fönstret stänger i mitten av månaden.

– Ett tag hade vi nio backar och då behövde vi inga fler. Har du nio backar blir några ledsna för att de inte får spela, men självklart är vi lite tunna i det läge vi är nu.

I och med förlusten passerades Vimmerby i tabellen av Hanviken, som slog Dalen på bortais.