Isaksson om återkomsten: "Taggad på att lira för moderklubben igen"

Jacob Isaksson är klar för spel med moderklubben Vimmerby Hockey under resten av säsongen.

Vimmerby Hockey kan räkna in ett nyförvärv på transferfönstrets sista dag. Jacob Isaksson, med Vimmerby Hockey som moderklubb, lämnar Åseda i division 3 och spelar med moderklubben under resten av säsongen.

– Det ska bli jäkligt roligt att lira för moderklubben igen och lira med gamla polare som man har spelat med tidigare. Jag har haft mycket kontakt med ”Jagge” (Jakob Karlsson) och Anton (Carlsson), säger Jacob Isaksson.

Vimmerby Hockeys klubb- och sportchef Morgan Persson tog kontakt med den 29-årige backen på tisdagen och det dröjde inte särskilt länge innan parterna var överens.

– Jag sa ja direkt och kollade självklart med Åseda som sa att det inte var några problem. Det roligaste som finns är att spela för moderklubben, det är den klubben som jag har brunnit för i alla år. Det blir samtidigt speciellt eftersom jag inte har varit där på flera säsonger och inte sett så många matcher, säger Jacob Isaksson.

"Hockeyformen känns bra"

Han har svarat för 25 poäng (5+20) på tolv matcher i Åseda denna säsong och känner sig redo för det som komma skall.

– Jag tror att formen är bra, sedan är det alltid speciellt att komma in i ett nytt lag mitt under pågående säsong. Det är klart att tempot kommer vara annorlunda men jag får anpassa mig, spela enkelt och komma in i det. Fysiskt kan man kanske ha det lite tufft i början, annars känns hockeyformen bra sett till vad jag har gjort den här säsongen och hur jag känner mig på isen.

Hur ser du på lagets kamp för att nå topp åtta?

– Det är bara kriga på, ta en match i taget och ta pinne för pinne. Jag tror att vi kommer lösa en playoff-plats. Som jag har förstått det så har spelet varit betydligt bättre på sistone men att det har varit lite för ineffektivt till och från.

Isaksson spelar inte mot Nybro på onsdagskvällen utan tanken är att han ska träna med laget på torsdag och fredag och debutera borta mot Mariestad på lördag.