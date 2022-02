VH kan i stort sett säkra playoff-platsen vid seger i kväll

Kampen om att sluta topp åtta i Allettan och avancera till playoff är hård och flera lag är inblandade i streckstriden.

I kväll kan den på sätt och vis avgöras ifall Vimmerby bortabesegrar Hanviken under ordinarie tid. Om så blir fallet skiljer det sex poäng mellan lagen och Hanviken har bara tre matcher kvar till skillnad från Vimmerbys fyra plus att de måste plocka in massa plusmål.

"Stegrande form i det vi gör"

En riktig nyckelmatch väntar och den kan mycket väl avgöra om det blir fortsatt spel efter Allettan för VH:s vidkommande.

– Hanviken har några gubbar som gör ganska mycket poäng och som vi måste se upp med. Trots att de fick stryk mot Nybro så hade de mycket avslut mot mål. Det blir nog fullt pyssel som vanligt, säger Staffan Lundh.

Tror du att ni löser en topp åtta-placering och spelar vidare efter Allettan?

– Jag vet inte hur jag ska uttrycka mig i just den frågan. När vi har spelat klart de här matcherna så ska vi vara bland topp åtta-lagen. Vi är där vi är, har ett bra läge och har det i egna händer så det är en skön fördel att man inte behöver lita på massa andra resultat som ska gå vår väg. Det är upp till oss själva. Klarar vi det inte så ska vi kanske inte vara där men vi förutsätter att vi ska jobba så pass hårt så vi klarar det, säger Lundh.

VH har vunnit tre av fyra senaste matcherna i Allettan och har fått maskineriet att tugga igång som man vill.

– Om man tittar på de tio senaste matcherna så har vi en stegrande form i det vi gör.

Vad har blivit bättre i ert spel?

– Svårt att peka på enstaka saker. Vi har väl fått lite mer utdelning i vårt spel än vad vi hade tidigare, då släpper en del av oket med varför det inte blir mål. Vi har också jobbat med en del i försvarsspelet för att vara tydligare i vissa delar.

"Kul att vi har en utveckling under säsong"

VH har fortfarande flera backar på frånvarolistan och Lundh är nöjd med de tillgängliga backarnas prestationer i ett svårt läge.

– Backarna har tagit sina kliv så det är kul att vi har en utveckling under säsong så det inte bara är inför säsong. Det är ett enträget jobb med att försöka bli bättre.

En lysande första period med tre mål framåt bäddade för onsdagens hemmaseger mot topplaget Väsby.

– Det är viktigt att vi fortsätter att hålla farten som vi har, framför allt i spelet med puck. Vi dominerade första perioden mot Väsby. Det är också viktigt att ha tålamod i spelet och göra försvarsarbetet noggrant när vi hamnar i de lägena.

Dageryd snart tillbaka

Robin Christoffersson har som det ser ut just nu spelat till sig förstaspaden i VH.

– Han har steppat upp under sista delen av säsongen. Han är redo och står i morgon.

VH mönstrar samma trupp som senast och backen William Dageryd närmar sig en comeback efter skadan som han ådrog sig mot Karlskrona för några veckor sedan.

– Han är inte hundraprocentig så vi avvaktar med honom. Han kanske spelar på söndag. Det är bättre att vi tar någon dag extra så länge vi har de sex backarna vi har än att vi stressar fram något som leder till att han blir skadad igen.