VH-PROFILER TRÄDER FRAM I SPORTBLADETS STORA AVSLÖJANDE

Svenska hockeygymnasier har under lång tid pressat pengar av föräldrar till ungdomar som vill avsluta sin utbildning. Det avslöjar Sportbladet i en omfattande granskning. Flera av de spelare och agenter som nu träder fram och bryter tystnaden har koppling till Vimmerby Hockey.

I en rad artiklar har Sportbladet granskat hur elitsatsningen inom svensk ishockey påverkar ungdomar, hur karriärtrappan för barnen leder till utfrysning, hets, pennalism, splittrade lag och krossade vänskaper.

Man har också presenterat vittnesmål som pekar på brister ända in i elitföreningarnas själva kärnverksamhet, där det finns hockeygymnasier och föreningar som kräver pengar av ungdomar som vill avsluta sin gymnasie- och juniorutbildning i klubben. Det ger en situation där tonåringar blir handelsvaror och föräldrarna utan rådgivning från agenter tvingas skriva juridiska avtal för barn så unga som 14 år. Ångrar de sig kan de sedan pressas på pengar för att få hem sina barn igen, berättar man.

Agenten starkt kritisk

Michael Rosell, som 2011 var med och spelade upp Vimmerby Hockey i Hockeyettan, arbetar i dag som hockeyagent, och han är starkt kritisk till det som händer i hockey-Sverige i dag.

– Jag har sett det här och även hört från sportchefer att det på senare tid – och även året före och något år innan dess – finns en överenskommelse mellan Svenska ishockeyförbundet och ligorna att det är en viss ekonomisk ersättning per termin som gäller.

– Jag har sett summor som 50 000 per termin som spelarna ska betala tillbaka. Det är inget som normalt framkommer när du skriver på, men nu har jag även sett exempel på att de skrivit in det i avtalen. Det är helt absurt. Familjerna har pressats in i ett hörn av klubbarna och är väldigt stressade säger Rosell till Sportbladet.

Krävde 75 000 kronor

Få spelare eller föräldrar har vågat gå ut med namn i Sportbladets granskning, men två av dem som gör det har även de koppling till Vimmerby Hockey.

28-årige backen Robin Höglund, numer i Boden men i VH 2017-2019, är en av dem.

– Ultimatumet är att om du inte betalar så sätter du dina egna barn i skiten, säger Robin till Sportbladet, som själv blivit utköpt av sin pappa.

2009 flyttade Robin från Mölndal till Trojas hockeygymnasium i Ljungby. Efter två år, då laget hade trillat ur högsta serien, ville Robin gå vidare i sin utveckling och testa provspel för en amerikansk skola i stället.

– Då blev Troja hur arga som helst. Jag minns att vi hade ett möte där de var rosenrasande på mig och mina föräldrar och någon dag efter berättade de att vi skulle behöva betala pengar.

Summan som Troja krävde för att släppa Robin var enligt Sportbladets uppgifter 75 000 kronor, vilket återbetalades via tre lika stora utbetalningar från Robins pappa under 2011 och 2012.

Poängspelare i Vimmerby

Niklas Svensson gjorde succé som poängspelare i Vimmerby Hockey säsongen 2014-2015.

2010, efter en säsong på Sunne IK:s hockeygymnasium i Värmland, uppvaktades Niklas av Leksand. Enligt Sportbladet ville han själv flytta till storklubbens organisation, men då krävde Sunne 100 000 kronor för att släppa sin unge talang och stängde av honom från allt spel.

– Vi lade också locket på. Det var bättre att betala så att Niklas kunde gå vidare med sin karriär. Men då var jag verkligen besviken på hockeyn, berättar Niklas pappa Tommy Svensson till Sportbladet.

Halva summan mot att han var tyst

Tommy åkte själv till Sunne och gjorde upp med klubben – ett halvår efter att sonen blivit utfryst från all tävlingshockey. Det slutade med att han fick betala hälften, 50 000 kronor, enligt Sportbladet. Detta mot att han inte skulle gå ut med det i massmedia, vilket han inte gjort. Inte förrän nu.

– Jag tycker det ska upp till ytan för hockeyn har blivit en rutten idrott. Den är väldigt penningfixerad på alla områden. Bara att du som förälder i dag måste ha med en advokat för att förstå vad som händer när dina barn ska börja på ett hockeygymnasium, eftersom du annars blir överkörd juridiskt av klubbarna. För det är helt horribelt att föräldrar ska behöva betala för sina barn när de går på gymnasium som finansieras genom staten, av våra skattepengar, säger Tommy Svensson till Sportbladet.