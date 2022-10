SENT AVGÖRANDE NÄR VH FÖLL I LJUNGBY – CARLSSON TVÅMÅLSSKYTT

Anton Carlsson kvitterade till 2–2 via ett läckert powerplaymål. Det såg ut som att matchen skulle gå till förlängning. Troja/Ljungby ville annat och sköt 3–2 med en och en halv minut kvar att spela.

Troja/Ljungby inledde bäst och tog ledningen efter några minuters spel. Det var ett skott från backposition som träffade i kortplanket och studsade ut till veteranen Daniel ”Trucken” Karlsson Thörnros. Veteranbacken som bara spelat i Troja/Ljungby under karriären hade fyllt på från backposition och fick in pucken ur mycket snäv vinkel.

Med mindre än tre minuter kvar av första perioden svarade VH-keepern Robin Christoffersson för en blunder och tappade in 0–2 trots fri sikt. Calle Ehrnberg la in en lös puck på chans från blålinjen och pucken smet försmädligt över VH-keeperns benskydd och klubbskaft och vidare in i mål.

Psykologiskt viktig reducering

Anton Carlsson skickade in Vimmerby i matchen igen efter det försmädliga 2–0-målet. Han stod rätt placerad framför mål och vispade upp 2–1 i Wictor Ragnewalls vänstra kryss.

Troja/Ljungby hade en puck som dansade på mållinjen med bara några sekunder kvar av första perioden och var otroligt nära att återta sin tvåmålsledning. Domaren vinkade avvärjande samtidigt som Trojaspelarna protesterade vilt.

Troja/Ljungbys ledning var klart rättvis sett till spelet även om Vimmerby var farliga i sina anfall.

Andra perioden blev en mållös historia som ägdes av hemmalaget. Troja tryckte flera gånger tillbaka VH i egen zon och gästerna fick kämpa för att freda sitt mål samtidigt som Robin Christoffersson radade upp fina räddningar. Troja vann skotten med klara 17–3 i mittperioden.

Vackert kvitteringsmål i powerplay

Vimmerby kom ut mycket energi i tredje perioden och radade upp kvitteringslägen. När Miro Lehtimäki skickade upp en klubba i ansiktet på en VH-spelare fick VH chansen i numerärt överläge för tredje gången.

Vimmerby visade upp ett briljant spel i powerplay. Jakob Karlsson hittade ohotad fram med en passning till Pelle Ström som spelade tillbaka till Anton Carlsson och forwarden satte 2–2-pucken bakom en överspelad Ragnewall i Trojamålet.

Troja kom tillbaka efter VH:s vassa öppning och förde spelet i jakten på 3–2. Det såg länge ut som att matchen skulle gå till i förlängning. Med mindre än en och en halv minut kvar av matchen dök chansen upp för Troja och Axel Lindström. Forwarden kom runt på ena kanten, sprätte upp pucken i bortre krysset och sköt tre välbehövliga poäng till Troja med tanke på premiärförlusten i Kalmar.

VH har inlett seriespelet med en seger och en förlust. Vimmerby möter tippade topplaget Kalmar HC på hemmais på fredag.