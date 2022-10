VH brände chanser och föll igen: "Skapar tillräckligt för att vinna"

Vimmerby inledde med tre poäng hemma mot Tyringe. Därefter har det gått troll i maskineriet. Kvällens 0–3-förlust borta mot storsatsande Hockeyettan-klubben Nybro Vikings var Vimmerbys fjärde raka nederlag.

– Det är klart att det är frustrerande. Det är ytterligare en match där vi skapar tillräckligt mycket chanser för att vinna, men vi gör inte mål. Det är mest det jag är frustrerad över, säger Hampus Sylvegård, huvudtränare i Vimmerby.

Vimmerby vann skotten med 17–2 i första perioden men låg under med 0–1 efter 20 minuters spel i Liljas Arena.

– Jag tycker att vi trycker ner Nybro helt och hållet. De har två skott på mål och gör ett mål, det är klart att det är jobbigt mentalt. Vi skapar tillräckligt mycket chanser i period ett för att ta ledningen, men vi är för ineffektiva, håller för hårt i klubban och lider av självförtroendebrist. Det är jobbigt när vi inte kan göra mål på våra chanser, säger Hampus Sylvegård.

"Spelar lite för mycket på utsidan"

Historien upprepade sig även i andra och tredje perioden. Vimmerby skapade chanser men gjorde inga mål samtidigt som Nybro var effektiva och gjorde ett mål i vardera period. Förlusten skrevs till 0–3.

– Vi skapar tillräckligt för att vinna, men vi är för ineffektiva samtidigt som det är lite för lätta mål som vi släpper in. Vi får inte bort deras spelare vid 1–0 och är passiva och står och tittar för mycket vid 2–0. Vi är i Nybros zon under majoriteten av matchen men vi spelar lite för mycket på utsidan av dem och kommer inte in där det avgörs. Det är en kombination av allting som gör att vi förlorar, säger Sylvegård.

Känner du att ni behöver förstärka truppen med en renodlad målgörare?

– Vi har tillräckligt skickliga spelare för att producera framåt. Just nu håller vi lite för hårt i klubban, kommer på utsidan av dem och har självförtroendebrist.

Många spelare i VH gjorde bra insatser, men Sylvegård ville inte lyfta fram någon enskild spelare.

Vimmerbys nästa match är hemma mot KRIF Hockey på onsdag.