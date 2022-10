VIK TOG FÖRSTA TREPOÄNGAREN PÅ HEMMAIS

Västerviks IK tog rejäl revansch på sig själva i kväll.

Första trepoängaren på hemmaplan kom i sjunde hemmamatchen och VIK hade ett spel som var gediget över 60 minuter.

Noah Hasa blev matchhjälte när han satte 2–1 efter drygt åtta minuter i sista perioden.

"Jag såg Brickley komma fram på högerkanten så jag åkte in mot målet. Han la in en kanonpassning som jag bara hade att dra till på. Det är mycket härligt att få avgöra en match och att spela ihop med kille som Brickley", sa Noah Hasa till C More efter matchen.