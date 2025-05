Hockeyettan får nytt upplägg med två serier – här är VIK:s motståndare

Serieindelningen i Hockeyettan säsongen 2025/26:

Södra serien:

Alvesta SK, Borås HC, Grästorps IK, Halmstad Hammers HC, Hanvikens SK, HC Dalen, HC Vita Hästen, Huddinge IK, IK Pantern, Järfälla HC, Karlskrona HK, Mariestad Bois HC, Mjölby HC, Mörrum GoIS IK, Nyköpings SK, Tingsryds AIF, Tranås AIF, Tyringe SoSS, Visby/Roma HK och Västerviks IK.

Norra serien:

Bodens HF, Borlänge HF, Brödernas/Väsby IK, Clemensnäs HC, Enköpings SK, Falu IF, Forshaga IF, Hudiksvalls HC, IF Sundsvall Hockey, Kalix HC, KB 65, Kiruna IF, Lindlövens IF, Piteå HC, Sollentuna HC, Strömsbro IF, Surahammars IF, Vallentuna Hockey, Wings HC Arlanda och Örnsköldsvik HF.