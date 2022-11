Hållen nolla och efterlängtad vinst: "Alla är värda att ha den här känslan"

Robin Christoffersson har precis som övriga spelare i Vimmerby Hockey upplevt en tung start på årets hockeysäsong.

I kvällens hemmamatch mot Troja/Ljungby kom trendbrottet. Hugo Ollila och Eddie Levin gjorde mål och Christoffersson gick i bräschen och var den stora segerorganisatören när den nio matcher långa förlusttrenden bröts mot laget som toppar serien.

– Det var min stabilaste insats under hela säsongen. Vissa matcher kan man känna att man kanske skulle ha tagit vissa skott som gick in i mål. Jag har haft en bra vecka på träningarna och det känns som att jag fick med mig träningarna in i matchen. Det kändes lugnt och stabilt hela matchen, säger Robin Christoffersson.

"Förstås lite turligt"

Han motade 23 skott och fick göra ett antal vassa räddningar även om det hårda bortatrycket uteblev.

– Det blev inte så mycket tryck. De är rätt så vassa i powerplay så de var viktigt att vi höll oss borta från andra sidan. Vi förde spelet ganska bra och höll dem på utsidan. Det uppstod några lägen men då fick jag steppa upp och jag tycker att jag gjorde det bra, säger Christoffersson.

När det återstod några minuter av ordinarie tid och Vimmerby var i ledning med 1–0 fick Troja/Ljungby en dubbelchans. Först gick pucken i stolpen och sedan i hjälmen på Christoffersson.

– ”Jagge” (Jakob Karlsson) kastade sig och försökte täcka i det läget, men jag lyckades rädda genom att få pucken i gallret på masken. Det var förstås lite turligt.

"Alla är värda den här känslan"

Robin Christoffersson vittnar om att den senaste tiden har varit jobbig med nio raka nederlag.

– Det har varit extremt tungt matchmässigt, men jag tycker samtidigt att vi har haft en bra daglig verksamhet med att ge allt på träningarna. Vi pratar med varandra och har roligt när vi kommer hit. Det känns som att det har handlat ganska mycket om tålamod, men det är så drygt att säga att det är tålamod när man hela tiden för spelet men förlorar matcher. Extremt skönt att det blev en vinst till slut. Alla spelare är värda att ha den här känslan.

Nu väntar nio dagars uppehåll innan det är dags för Kalmar HC på bortais nästa fredag.

– Vi ska bygga vidare på den här vinsten. Man vill känna det här som en god vana och inte åka runt och förlora. Vi har visat att vi kan spela bra mot alla lag och att man ska räkna med oss.

Det uppstod en del heta känslor efter slutsignalen.

– Jag vet inte riktigt vad det handlade om. De tycker säkert att det är jobbigt att åka till Vimmerby och förlora mot jumbon en onsdag. Sedan är det lite äldre killar som känner varandra sedan tidigare och mött varandra många gånger och då är det klart att det blir heta känslor. Det är så det ska vara.