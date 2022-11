VIK TAPPADE NY LEDNING – FÖLL HEMMA MOT ÖSTERSUND

Västervik IK:s spel börjar se ut som en gammal LP-skiva som hakar upp sig en bit in. Ikväll gjorde VIK en bra match och hade ledningen med 3–1 och med bud på 4–1 flera gånger. Men när målet inte kom så vågade inte VIK gå för att vinna utan svängde istället om att gå för att inte förlora. Den alltid korkade taktiken – som inte var sanktionerad av tränarna.

Västervik gick all in från början och satte upp fullt tempo. Östersund var inte sämre utan hängde på. Jämtlänningarna åkte på en tvåminutersutvisning efter knappt tre minuter och det tog bara 20 sekunder innan Troy Loggins skottade in 1–0. Som vanligt var det Daniel Brickley som stod på vänsterkanten och spelade över den öppnande passningen.

VIK drog sig en utvisning minuterna senare och då studsade Emil Forslund in pucken över Emil Kruses benskydd. Linus Rotbakken drog på ett skott från blå som Forslund slog ner pucken i isen så det blev en studsande kurva.

Brickley 2–1 på straff

Lagen fortsatte att hålla ett bra tempo men Västervik hade bäst kontroll på. Pucken, passningarna och spelet. Efter drygt fem minuter fick Simon Suoranta ett friläge från offensiva blå men blev upphakad i avslutningsögonblicket. Domaren dömde straff och som Daniel Brickley la och säkert satte in bakom Isak Mantler i ÖIK-kassen till 2–1.

Västervik skapade i övrigt en hel del men gästerna försvarade sig mycket bra. Även i andra perioden fortsatte lagen att hålla hög fart, skillnaden var att gästerna körde mer på chans medan VIK hade bättre koll på pucken och passningarna.

Grayson Pawlenchuk satte 3–1 för VIK när han åkte in i slottet och tog ner en indianpassning på volley och klappade till. Pucken satt perfekt bakom Mantler.

Västervik fortsatte att ha långa anfall i Östersunds zon och det var målchans på målchans men Mantler storjobbade mellan stolparna och VIK hade inte marginalerna med sig.

Bjudmål när Vela satt utvisad för andra gången

Det mest påtagliga och onödiga var när gästerna reducerade i slutminuten – när Marcus Vela satt utvisad för andra gången inom tre minuter. Carl Skärström satte full fart från egen zon och åkte slalom mellan VIK-spelarna och satte pucken i bortre hörnet bakom Kruse. Det är mål vi knappt sedan Lennart Lill-Strimma Svedberg eller Lars-Göran Nilssons tid. För Östersund var det ett mål in i matchen igen och för VIK ett helt oacceptabelt mål att släppa till. I sista perioden kom Östersund uppskruvade till max och forcerade a la raggarhockey. Det höll i 10 minuter innan VIK kunde jämna ut spelet.

Västervik hade två kvalificerade målchanser i efter 14 minuter, första var det Marcus Vesa som hade öppet mål på Daniel Brickleys crosspassning, men Vela träffade benet på en framstormande back. Minuten efter hade Plato en jättechans när hen stod ensam fram för mål men styrde pucken över.

Velas jättetavla

Kvällens jättetavla svarade Marcus Vela för när han odisciplinerat och egoistiskt slashade en ÖIK-spelare. Vela fick sin tredje utvisning i matchen och Östersund gick för kvittering när man plockade ut målvakten och spelade sex mot fyra. Med halvminuten kvar av tredje stötte Karl Johansson in kvitteringen och fixade förlängning.

I förlängingen spelade Östersund fyra mot tre och avgjorde efter 46 sekunder, och igen var det Karl Johansson som var sist på pucken.